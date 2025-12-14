Terwijl Feyenoord aan een bijzonder slechte periode bezig is, wil Robin van Persie niks weten van enige vorm van paniek. De jonge trainer accepteert alle kritiek maar is alsnog apetrots op zijn groep. Na de verloren Klassieker deed het hem pijn, maar blijft hij doorgaan zoals hij bezig is. "Er was vandaag maar één ploeg die wilde voetballen", zei hij op de persconferentie.

Meedoen om de landstitel, dat zal er even niet meer inzitten voor Feyenoord. Het was het doel van Robin van Persie dat hij uitsprak aan het begin van het seizoen voor Feyenoord. De Rotterdammers zitten in een slechte fase; ze zijn zo goed al suitgeschakeld in Europa en verloren van Ajax in De Klassieker. De teller staat nu al op 6 verloren duels uit de laatste 8 wedstrijden.

'Er was maar één team dat wilde winnen'

Toch blijft de trainer verdacht rustig en irriteerde hij zich lichtelijk aan het spel van Ajax: "Er was maar één team dat wilde winnen vandaag. Er waren veel slordigheden van onze kant. We wisten dat ze op de counter gingen spelen met een laag blok, dat kan en mag, maar we waren slordig waardoor zij konden counteren en gevaarlijk werden", analyseert hij na afloop.

Van Persie is tijdens de persconferentie opvallend rustig ondanks de slechte resultaten en is zelfs positief over wat zijn spelers hebben laten zien. Hij reageert dan ook enigszins verbaasd wanneer hem gevraagd wordt of hij niet té positief is. "Nee, hoor. Ik kan niet meer vragen dan dat de jongens hebben gedaan. Ze speelden met zoveel lef, hebben hoog op het veld gevoetbald en veel kansen gecreëerd", zegt hij.

'Meer kan ik niet vragen'

Later komt hij daar nogmaals op terug: "Tuurlijk is iedereen teleurgesteld, dat ben ik ook. Maar je kijkt ook naar wat er allemaal gebeurd is. Tegen Go Ahead Eagles of FCSB vond ik het dubbel zo erg omdat ik mijn team niet herkende. Maar als je ziet hoe we vandaag spelen, dan kan ik niet meer vragen. Dat neemt niet weg dat het vervelend blijft dat je verliest."

