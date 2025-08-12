Feyenoord is strijdend ten onder gegaan in de voorronde van de Champions League. Waar de Rotterdammers in eigen huis met 2-1 wisten te winnen van Fenerbahçe lukte dat in Turkije niet (5-2). Feyenoord kwam op voorsprong, maar gaf de ruime marge uit handen. De José Mourinho-plaag duurt voort bij Feyenoord, dat veroordeeld is tot een jaar Europa League.

De Hel van Istanbul was het toneel voor Feyenoord om de play-offs voor de Champions League te bereiken.Tegelijkertijd zou een overwinning de vloek van José Mourinho op Feyenoord opheffen. Lang was hij de plaaggeest voor de Rotterdammers, maar na de 2-1 overwinning in De Kuip kon ook daar dinsdagavond een einde aan komen. Maar dat mocht niet zo zijn.

De hel van Istanbul

De wedstrijd begon direct met een grote kans voor de ploeg van Robin van Persie, die een verleden bij Fenerbahçe heeft. Hadj Moussa had een grote kans in de 7e minuut. Een counter van Feyenoord werd gevaarlijk toen Hadj Moussa de bal net aan de verkeerde kant van de paal schoot. Hij leek opties naast zich te hebben, maar ging voor eigen succes.

Halverwege de eerste helft kwamen de Rotterdammers goed weg. Tweemaal moest er een schot geblokt worden in een paar seconden. Eerst was In-Beom Hwang van groot belang, daarna hield Wellenreuther zijn doel schoon. De schrik zat er helemaal in toen Youssef En-Nesyri scoorde, maar dat wel vanuit buitenspelpositie deed. De lijn werd even getrokken en Feyenoord kon opgelucht ademhalen.

Fijne marge Feyenoord

Maar daarna waren de Rotterdammers wel even de kluts kwijt. Ze verdedigden als leeuwen, maar waren wel zenuwachtig. Een miscommunicatie tussen Wellenreuther en Watanabe kwam hen bijna duur te staan. De verdediger wilde de bal naar de keeper spelen, maar deed dat niet goed. De bal ging maar rakelings naast.

Toch was het Feyenoord dat scoorde vlak voor rust. Nadat Fenerbahçe-doelman op onbegrijpelijke wijze een bal oppakte, zonder dat er gefloten was, kreeg Feyenoord een vrije trap. Daarbij stond de verdediging van Mourinho te slapen, want zij zagen Watanabe over het hoofd. Bij de eerste paal kon hij vogelvrij binnen koppen.

Bizarre comeback

Maar een drama voltrok zich voor de ploeg van Van Persie. De marge van twee werd in vijf minuten weggevaagd door Fenerbahçe. Een kopbal van Archie Brown en even later een schot van Jhon Durán draaide de score volledig om. Feyenoord ging aan de thee met een 2-1 achterstand in Istanbul.

De misère werd nog groter na rust. Eerst kreeg invaller Borges dé kans om Feyenoord weer aan de leiding te brengen, maar de nieuwe buitenspeler van Feyenoord kreeg het niet voor elkaar. Even later kreeg Fred wel de bal tegen de touwen. De Fenerbahçe-speler schoot op magnifieke wijze zijn ploeg op voorsprong. Feyenoord moest aan de bak.

Het werd een lelijk vervolg van de wedstrijd; Fenerbahçe ging Mourinho-ball spelen en Feyenoord kwam niet meer door de muur heen. Sterker nog: Fenerbahçe scoorde ook nog de 4-1. Feyenoord scoorde via Watanabe nog de 4-2, maar de Turkse ploeg hield stand. In de laatste minuut werd het zelfs nog 5-2 na een gigantische blunder van Lotomba. Daarmee is Feyenoord veroordeeld tot Europa League-voetbal. Dat is een fikse domper voor de Rotterdamse ploeg, die enorm gebaat was bij weer een jaar Champions League-voetbal.

