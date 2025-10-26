Anel Ahmedhodzic was na afloop van de wedstrijd Feyenoord - PSV niet blij. Bij de persconferentie moest hij uitleggen wat er mis ging bij de derde goal, waar hij er niet goed uit zag. Even later clashte hij met Valentijn Driessen die opnieuw over plaaggeest Ismael Saibari begon. Daar was de Feyenoord-speler niet van gediend.

"Ben je bang voor een nachtmerrie over Ismael Saibari?", was de vraag die hem door De Telegraaf-journalist Driessen gesteld werd. "Wat voor vraag is dit?", begon Ahmedhodzic. Hij was er duidelijk niet van gediend dat de vraag gesteld werd, nadat hij al had uitgelegd wat er mis was gegaan bij de derde goal.

Clash met Valentijn Driessen

De derde goal was een duel tussen hem en Saibari. Laatstgenoemde was de sterkste en kon zo de winnende maken voor PSV. "De derde was ook vervelend, maar ik val niet van duwtjes als deze. Ik kreeg een tik op mijn voet en dacht aan een vrije trap. Maar ik zal het wel slecht gezien hebben, misschien was de scheidsrechter wel in zijn gelijk", vertelde hij daar eerder over.

Daarna werd hij dus opnieuw gevraagd naar Saibari, of hij over hem zou dromen vannacht. Dat vond hij een rare vraag. "Ik heb net al uitgelegd wat er gebeurd is, waarom zou ik het weer moeten uitleggen?", klonk het geïrriteerd. Maar vervolgens wilde hij ook niet meer vertellen waarom Saibari nou zo'n goede speler was.

"Het is een goede speler, dat is het", zei hij geagiteerd na afloop. Met grote ergernis keek hij naar de journalist, de emoties van de wedstrijd waren duidelijk nog niet over. Daarmee was de persconferentie meteen ten einde.

PSV won met 3-2 van Feyenoord na een hattrick van Saibari. Tot twee keer toe kwam Feyenoord goed terug maar een derde goal zat er niet meer in. Daarmee gaan de ploegen samen aan kop, Feyenoord heeft alleen een net iets beter doelsaldo.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.