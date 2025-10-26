De topper tussen Feyenoord en PSV kende een slotfase waar iedereen op hoopte. PSV moest in de slotfase een 3-2 voorsprong over de streep trekken in een kolkende Kuip, waar ook Feyenoord-coach Robin van Persie zijn emoties niet meer in bedwang had.

Feyenoord keek door een hattrick van Ismael Saibari met nog twintig minuten op de klok tegen een 3-1 achterstand aan en leek de topper tegen PSV te gaan verlizen. Oussama Targhalline zorgde met een harde knal echter vanuit het niets voor de aansluitingstreffer en dus gingen de fans in Rotterdam er nog even flink achter staan.

De thuisploeg stormde volle bak richting het doel van PSV-doelman Matej Kovar en vlak na de 2-3 kreeg Luciano Valente vanaf een meter of tien de uitgelezen kans om de gelijkmaker binnen te werken, maar de middenvelder liet na om zijn tweede goal van de wedstrijd te maken. Hij schoof de bal tot ongeloof van de fans naast het doel.

Ook langs de kant liepen de emoties hoog op. Van Persie had de goal waarschijnlijk al geteld, want hij ging na het schot onderuit. De Feyenoord-trainer leefde dusdanig mee dat hij achterover op zijn rug viel. Hij trad daarmee in de voetsporen van Louis van Gaal, die dat ooit eens deed in zijn tijd bij Manchester United. Van Gaal deed dat alleen niet na een gemiste kans, maar imiteerde een schwalbe voor het oog van de vierde man.

i Robin van Persie ligt op de grond na de gemiste kans van Valente. © Screenshot ESPN

