Casper Tengstedt heeft Feyenoord van een drama gered door in de laatste minuut een penalty te scoren. Daardoor won Feyenoord met 1-0 van tien man van Go Ahead Eagles. Het ging na afloop niet over zijn gescoorde pingel, maar zijn speeltijd. Daar is hij best teleurgesteld over. "Het is een moeilijk seizoen."

Het is nog niet het seizoen dat Casper Tengstedt had verwacht bij Feyenoord toen hij afgelopen zomer overkwam van Benfica. In Portugal liepen ze de polonaise dat hij vertrok, en dat werd aanvankelijk niet begrepen in Nederland. Daarna volgde een periode waarin men niet tevreden was met de Deense spits. Toch pakt hij zo nu en dan zijn goaltjes mee, maar is hij nog altijd geen basisspeler ondanks de vele blessures voorin.

Verbazing bij Tengstedt

Dat is tegen het zere been van Tengstedt, die af en toe niet lijkt te weten waar hij aan toe is. Bijvoorbeeld vorige week tegen FC Utrecht. Hij had de wedstrijden ervoor gescoord, maar werd door Van Persie helemaal niet gebruikt. "Vorige week wilde ik spelen en ik was verbaasd dat ik geen minuten kreeg. Dat is hoe het is, dat was vorige week. Nu heb ik mijn tijd gekregen en ik heb het prima gedaan."

Ook na afloop van het duel met Go Ahead Eagles durft hij niet te zeggen hoe hij ervoor staat in de groep. "Ik durf niet te zeggen of ik er nu beter voor sta. Ik scoorde ook tegen Betis en Heracles en toen tegen Utrecht weer niet. Ik moet gewoon laten zien dat ik wil en kan spelen, vandaag had hij mij nodig en ik heb een doelpunt gekregen."

Hoop op meer speeltijd

Al met al had hij zijn eerste seizoen in Rotterdam wel anders verwacht: "Het is een moeilijk seizoen. Ik hoopte meer te spelen en meer vertrouwen te krijgen, maar dat is nu eenmaal hoe het is. Ayase doet het ook goed en is een topspits. Ik kan veel van hem leren en we pushen elkaar. Ik vind het fijn om te zien dat hij het goed doet, maar ik wil ook meer minuten maken. Ik moet geduldig blijven en op mijn moment wachten. Ik moet gewoon mijn best doen en ik denk dat ik dat goed doe", besluit hij.

