Feyenoord zit in de VriendenLoterij Eredivisie in een goede flow en is nog altijd ongeslagen. Dat is wel even wat anders in de Europa League. Daar heeft Feyenoord nog niet gewonnen. Tegen Braga koos Robin van Persie voor een B-elftal en dat moest hij bekopen met een verlies. En in de eigen Kuip was Aston Villa vorige speelronde te sterk.

Wedstrijd voor wedstrijd

Tijd om daar verandering in te brengen; thuis in De Kuip tegen het Griekse Panathinaikos. "Als je nog wat wil bereiken in Europa, dan ben je bijna verplicht om te winnen. Ik neem aan dat ze die ambitie nog altijd hebben, om verder te komen in Europa", zegt oud-teammanager Bas van Noortwijk. Hij weet dat de wedstrijd in Europa de laatste wedstrijd is voor een cruciaal duel met PSV, maar laat zich daar niet door leiden. "Eerst deze wedstrijd maar even afwerken", waarschuwt hij iedere Feyenoorder. Rustig wedstrijd voor wedstrijd bekijken.

In diezelfde woorden spreekt Ben Wijnstekers, legende van de club. "Europa is natuurlijk ook hartstikke belangrijk." En wie denkt dat Panathinaikos wel even een tussendoortje is, komt bedrogen uit vindt Wijnstekers. "Ik had ook het gevoel bij Braga dat je die zou winnen, maar dan zie je toch ineens dingen gebeuren waarvan je denkt: Hoe is dat nou mogelijk?"

Hij straalt het echt uit'

Alle focus zal in ieder geval gericht zijn op één man bij Feyenoord: Ayase Ueda. Hij heeft er ondertussen alweer 11 inliggen in 9 Eredivisiewedstrijden. De Japanner, die lang nodig had echt los te komen, lijkt nu dan eindelijk los. "Hij heeft best een periode gehad dat gewoon niet goed aan het voetballen was", zag ook Wijnstekers. "Hij had geen vertrouwen, ballen sprongen van zijn voeten af, misschien werd hij ook niet goed bediend door de vleugelspelers", oppert hij. "Maar nu straft hij ieder foutje af, staat hij op de goede plek en voetbalt hij ook heel goed mee."

Van Noortwijk ziet ook een andere Ueda: "Hij manifesteert zich goed, hij straalt het eindelijk ook een beetje uit. Er staat nu meer dan de vorige seizoenen. Bijna elke kans is een goal", zegt hij enthousiast. "Maar Panathinaikos zal heus gewaarschuwd zijn, hoor. Die hebben vorige speelronde een tikkie gehad van Go Ahead, dus die gaan absoluut geen open huis houden."

Heracles

Waar het wel open huis was voor Feyenoord, was in Almelo. Er werd afgelopen zondag met 7-0 gewonnen van de hekkensluiter. Maar volgens Van Noortwijk is dat een duel dat totaal niks zegt in aanloop naar het Europese treffen: "Dat zegt voor Europees niks, maar ook voor het duel met PSV niets. Ik zal het voorzichtig brengen: het verweer van Heracles was matig", zegt hij met gevoel voor understatement.

