Feyenord heeft donderdagmiddag de voetbalwereld flink opgeschudt. De Rotterdammers maken bekend dat top-international van Engeland Raheem Sterling naar De Kuip komt. Vrijdag komt de oud-speler van Liverpool aan in Rotterdam. Hij tekent tot het eind van dit seizoen. "Ik ben echt erg blij", is de korte reactie van Robin van Persie.

Raheem Sterling is normaal besproken onhaalbaar voor iemand als Feyenoord, dat stelt de club in de eerste zin van het persbericht. Maar toch is het waar: Sterling tekent een contract tot het einde van het seizoen in De Kuip. Hij komt transfervrij over nadat hij vorige maand een transfervrije status kreeg.

Belangstelling

Sterling stond in de belangstelling van veel andere clubs, maar kiest uiteindelijk toch voor Feyenoord. Die keuze heeft alles te maken met Robin van Persie. "Door mijn transfervrije status had ik voor het eerst sinds lange tijd de kans om goed doordacht de volgende stap in mijn loopbaan te zetten. Ik heb daarvoor de tijd genomen en met meerdere clubs en hun hoofdtrainers gesproken", zegt de 82-voudig international van Engeland.

Na gesprekken met Dennis te Kloese en Van Persie, wist Sterling het zeker: ik moet naar Feyenoord. "In het buitenland spelen is een geheel nieuwe uitdaging voor mij – en één die ik graag omarm. Ik heb heel veel zin om te beginnen. Aan Feyenoord en in het bijzonder Robin en Dennis: bedankt voor jullie geduld en professionaliteit terwijl ik dit proces doorliep."

'CV spreekt voor zich'

Van Persie is op zijn beurt enorm blij met de komst van de 31-jarige routinier die bij vrijwel elke topclub in Engeland heeft gespeeld. "Het is natuurlijk fantastisch dat we na het sluiten van de transferwindow nog een speler van het kaliber van Raheem hebben weten te strikken. Zijn voetbal-CV spreekt voor zich: hij is een speler wiens kwaliteiten absoluut het verschil kunnen maken in een wedstrijd en ik ben ervan overtuigd dat hij ons in de laatste helft van het seizoen gaat helpen om onze doelen te verwezenlijken."

Er wordt nu een werkvergunning geregeld voor de oud-speler van Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal. Wanneer die binnen is, zal bepalen wanneer hij in actie mag komen namens Feyenoord.

