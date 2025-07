Nu Feyenoord weet dat het tegen Fenerbahçe moet in de voorronde van de Champions League, weet het ook dat in Jose Mourinho een markante trainer op bezoek komt. De succesvolle trainer is met zijn team op trainingskamp in thuisland Portugal en boekte al een oefenzege richting Feyenoord-uit. Maar de Turkse topclub moest ook al ingrijpen in een rel rond de Portugees en een nieuwe speler.

Fenerbahçe is vorig week dinsdag in Albufeira (Portugal) geland voor een trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Turkse topclub speelt oefenwedstrijden tegen Portimonense (2-1 zege), UD Leiria (2-0 zege), Al Ittihad (23 juli) en Benfica (26 juli). Een dag na aankomst in Portugal verschenen er al berichten in buitenlandse media dat aanwinst Jhon Durán niet op tijd was verschenen voor de start van het trainingskamp, wat tot kritiek en woede van Mourinho op de speler zou hebben geleid. Alper Yemenciler, communicatiedirecteur van Fenerbahçe, ontkent deze berichten echter.

'Volledig onwaar'

“De vermeende woorden die onze trainer José Mourinho over onze voetballer Jhon Durán in de buitenlandse pers zou hebben gezegd, zijn volledig onwaar. Onze trainer heeft geen verklaring over deze kwestie afgelegd. Onze speler is 's avonds in Portugal aangekomen om deel te nemen aan het trainingskamp van ons team in de Algarve”, aldus Yemenciler. Durán is een van de aanwinsten van Fenerbahçe voor dit seizoen. Hij komt op huurbasis over van Al Nassr, dat hem afgelopen januari voor 77 miljoen euro overnam van Aston Villa.

'Ik kom zeker terug'

Mourinho heeft na het relletje ook alweer doodleuk vooruit gekeken op de rest van zijn carrière. In Portugal werd hij natuurlijk gevraagd naar een mogelijke terugkeer als trainer van een (top)club of als bondscoach. Hij leidde in het begin van zijn succesvolle carrière FC Porto naar Champions League-winst. “Ik kom zeker terug naar Portugal. Het is nog niet gebeurd, maar het gaat gebeuren. Niet omdat ik voel dat mijn carrière erop zit, integendeel. Ik wil niet terug naar Portugal voor een gouden pensioen of mijn laatste jaren. Ik wil terugkeren op een hoogtepunt in mijn carrière, met fysieke en mentale kracht."

Geen Dusan Tadic

Bij Fenerbahçe stond Feyenoord-aartsrivaal Dusan Tadic tot deze zomer onder contract, maar de oud-Ajacied zit inmiddels zonder club en kan dus niet op een hatelijke terugkeer in Rotterdam rekenen.

