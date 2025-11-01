Ondanks dat Ayase Ueda wederom het goudhaantje was bij Feyenoord met 2 goals in de 3-1 zege op FC Volendam, is de trainer bijzonder kritisch op hem. Robin van Persie verwachtte meer van Ueda dan de twee doelpunten. "Als je 5 of 6 100%-kansen krijgt, dan moet je er wel meer dan 2 scoren, maar dat weet Ueda ook", zei hij desgevraagd na afloop op de persconferentie.

Ayase Ueda was van groot belang voor Feyenoord met zijn twee doelpunten zaterdagavond. Hij scoorde de 1-0 en de bevrijdende 3-1 vlak voor tijd. Toch waren drie doelpunten aan de karige kant, vond Van Persie. "De eerste dertig minuten waren echt fantastisch, we waren dominant. We maakten mooie loopacties in de diepte die beloond werden door goede passes. Na vijf minuten hadden we al drie levensgrote kansen. Dan is het teleurstellend als je maar met 2-0 gaat rusten", begint Van Persie.

Van Persie verlangt meer van Feyenoord

De trainer is veeleisend en legt uit: "Ik heb er erg op gehamerd dat doelpunten cruciaal kunnen gaan worden dit seizoen. Ik heb dat echt veel aandacht gegeven, we moeten stoïcijns doorgaan na ieder doelpunt." Dat bleek ook uit de reactie van aanvoerder Sem Steijn na zijn doelpunt. Hij vroeg gelijk een bal bij de ballenjongen en maande zijn ploeg naar de eigen helft.

Koppel Steijn en Ueda

Steijn was de andere doelpuntenmaker en vormde op die manier weer een goed koppeltje met Ueda. Door al het lopen van Steijn kwam Ueda vaker in vrije posities. Ueda scoorde vorige week tegen PSV niet, toen zat Steijn grotendeels op de bank. Tegen Volendam waren ze beide weer trefzeker, maar dat heeft volgens Van Persie geen direct verband. "Dat ze elkaar goed kunnen vinden op het veld, dat spreekt voor zich", begint hij.

Van Persie wil meer zien van Ueda

"Ik vind dat Ueda het hartstikke goed doet, we zijn heel blij met hem. Hij heeft er dertien inliggen en dat is voor hem geweldig, maar voor ons ook", looft hij Ueda. Maar hij is ook kritisch op de Japanner. Feyenoord loste tegen Volendam 37 schoten, dat is een record sinds het gemeten wordt. "Ik vind in zo'n wedstrijd waar hij zo'n 5 tot 6 100%-kansen krijgt, dat je er meer dan twee moet maken."

Hij is daarin veeleisend van zijn eerste spits. Maar dat doet hij om hem tot hogere hoogtes te pushen. "Het is voor hem de volgende uitdaging om op het hoogste niveau te blijven. Dat is het moeilijkste. Als je op hoge hoogte staat, dan moet je elke drie of vier dagen daar blijven. Je moet dat van jezelf verlangen. Dat doet hij, maar het is zijn uitdaging om dat te blijven doen."

