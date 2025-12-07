Feyenoord won zaterdag overtuigend van PEC Zwolle. De ploeg van Robin van Persie was met 6-1 te sterk in De Kuip, maar van de trainer hadden er nog wat meer doelpunten mogen vallen. "Het doelsaldo is heel belangrijk."

Van Persie is in veel opzichten tevreden met de 6-1-zege van Feyenoord op PEC Zwolle, maar vindt dat zijn ploeg vaker had moeten scoren. "Het klinkt misschien gek na een 6-1-overwinning, maar er hadden er nog een paar bij gemoeten. Het doelsaldo is heel belangrijk", zei hij tegen ESPN.

Ayase Ueda verzorgde de openingsgoal en zette Feyenoord vervolgens ook op 2-0, dankzij voorbereidend werk van Timber en Luciano Valente. Timber wist zelf vervolgens een penalty te benutten, waarna Ueda zijn hattrick voor rust compleet maakte. Ueda was ook de maker van het vijfde doelpunt. Via Casper Tengstedt werd het uiteindelijk 6-0. In de blessuretijd wist PEC Zwolle toch nog op het scorebord te komen.

Blessure Sem Steijn

De trainer vond een ander smetje dat PEC in de blessuretijd nog scoorde, na een indirecte vrije trap. "Dat was volgens mij een verkeerde call. En het uitvallen van Sem (Steijn) is ook een smetje. Hij voelde een verkramping bij een lange sprint. We moeten kijken hoe het met hem gaat, ik hoop dat het meevalt."

Verder was Van Persie tevreden. "We gaven weinig weg en ik vond ons aan de bal goed spelen. Eigenlijk was het een wedstrijd zoals je die vooraf uittekent."

Feyenoord momenteel staat op een tweede plaats in de Eredivisie en won vorige week van Telstar, maar toch klonk er gemor in De Kuip. De Rotterdammers verloren daarvoor namelijk vier duels op rij. De monsterzege tegen PEC komt dus als geroepen. De coach werd zelfs door het thuispubliek toegezongen richting het einde van de wedstrijd.

