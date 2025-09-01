Feyenoord speelde vooralsnog een duel minder dan de meeste andere clubs in de Eredivisie, maar toch heeft de ploeg van Robin van Persie door de 4-0 zege bij stadgenoot Sparta de koppositie in handen. Het is voor het eerst dat de Rotterdammers bovenaan staan sinds ze in 2023 de landstitel pakten onder Arne Slot. Van Persie doet het voorlopig zelfs beter met Feyenoord in de Eredivisie dan de huidige Liverpool-coach.

Van Persie werd in het voorjaar aangesteld door Feyenoord na het ontslag van Brian Priske. De Deen had de onmogelijke taak om Slot, die met de Rotterdamse club kampioen werd en een jaar later de beker won, op te volgen en moest al na ruim een half jaar het veld ruimen.

De keuze om Van Persie vervolgens aan te stellen was er geen onomstreden besluit, want hij had het bij sc Heerenveen eerder niet geweldig gedaan. De oud-topspits moest Feyenoord in de laatste maanden van vorig seizoen naar minimaal de derde plaats zien te leiden en slaagde daarin door een sterke reeks met zeven zeges op rij neer te zetten.

Van Persie gemiddeld beter dan Slot in Eredivisie

Onder leiding van Van Persie begon Feyenoord qua resultaten ook goed aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie door NAC Breda, Excelsior en Sparta te verslaan. De Rotterdammers staan daardoor bovenann, maar toch kreeg de coach flink wat kritiek door de Champions League-uitschakeling tegen Fenerbahce, het magere veldspel en door interviews van de vertrokken Quilindschy Hartman en Ramiz Zerrouki kwam ook de band tussen de trainer en zijn spelers onder een vergrootglas te liggen.

In de Eredivisie doet Feyenoord het onder Van Persie echter erg goed. Sterker nog, hij doet het zelfs beter dan de zo geloofde Slot. Van Persie stond inmiddels veertien keer langs de lijn in de Eredivisie en won elfmaal. Alleen bij zijn Eredivisie-debuut namens Feyenoord tegen NEC werd er vorig seizoen gelijkgespeeld en hij zag zijn team tegen PSV en Heerenveen verliezen. Van Persie haalde in al die duels 34 punten en dat komt neer op een gemiddelde van 2,43 punten per wedstrijd.

Daarmee overtreft hij zelfs wat Slot bij Feyenoord presteerde. Niet alleen in het begin, maar ook over zijn volledige periode. Slot begon namelijk met 32 punten uit veertien duels en dat is dus net iets minder dan Van Persie. Hij kan zich daarbij niet verschuilen achter een zwaarder programma. Beide coaches speelden in die wedstrijden één keer tegen PSV, AZ en FC Twente, maar kwamen niet in actie tegen Ajax.

Verschil tussen Nederland en Europa

Slot stond in drie seizoenen uiteindelijk 101 keer langs de lijn bij een wedstrijd van Feyenoord. Normaal gesproken zou hij 102 wedstrijd hebben moeten gecoacht, maar de trainer was één keer afwezig vanwege ziekte. In die 101 duels haalde hij 234 punten en dat komt dus neer op 2,32 punten per duel. Daarmee zit hij dus iets onder het gemiddelde van Van Persie.

Op Europees vlak maakt Slot echter vooralsnog het verschil met Van Persie, want over alle duels genomen pakte de huidige trainer van Liverpool gemiddelde meer punten: 2,15 om 2,06. Van Persie verloor drie van zijn vier Europese duels en dat haalt zijn uitkomst dan ook ver naar beneden. Daar moet wel bij worden aangetekend dat Slot vooral resultaten neerzette in de Europa League en de Conference League en Van Persie vooralsnog alleen in de Champions League en de kwalificaties voor dat toernooi aan het roer stond.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.