Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft zich uitgesproken over zijn relatie met Quilindschy Hartman bij de club. Hij herkent zich niet in de kritiek van de verdediger, die deze zomer naar het Engelse Burnley vertrok.

De verdediger voelde zich niet begrepen door de trainer van Feyenoord. Hartman sprak na zijn vertrek in de media van een verstoorde relatie. "Q bracht niet wat ik van hem verwachtte", lichtte Van Persie toe tijdens een persconferentie in De Kuip. "Ik heb hem beoordeeld op basis van zijn prestaties. Ik denk dat ik duidelijk, direct en open ben geweest."

Veel aandacht

Van Persie stelt dat hij achteraf gezien Hartman misschien wel te veel in bescherming heeft genomen. "Misschien moet ik daar beter naar kijken", aldus Van Persie. "Q is een speler die veel aandacht vraagt en veel aandacht krijgt. De kritiek die hij op mij heeft geuit, is niet op basis van feiten. Ik probeer dingen op een warme manier over te brengen. Al kan ik me wel voorstellen dat mijn boodschap niet was waarop hij had gehoopt. Dat kan dan hard binnenkomen."

Van Persie is tevreden over de inzet van Quinten Timber. Hij gaat ervan uit dat de middenvelder zondag bij het uitduel met Sparta gewoon van de partij is. Timber heeft nog een contract voor een jaar. Van Persie nam Timber zijn aanvoerdersband af en gaf die aan Sem Steijn.

Sem Steijn in Oranje

Steijn zit ook voor het eerst bij de selectie van Oranje, die bondscoach Ronald Koeman vrijdag bekendmaakte. Steijn schurkte al tegen een oproep aan, maar werd nog buiten de selectie gezet bij het laatste trainingskamp van Oranje. Nu mag hij voor het eerst melden op Zeist voor de interlands tegen Polen en Litouwen.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.