De voor Oranje opgeroepen Feyenoorder Sem Steijn is onderwerp van gesprek in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Julian Agatowski, kijk-coach bij Vantage, kent Steijn door de trainingen die hij bij het bedrijf geeft. "Ik weet wat voor voetbaldier het is."

Het kan allemaal even niet op voor Sem Steijn. Hij werd topscorer van het seizoen, speler van het seizoen en verdiende een mooie stap naar Feyenoord. Daar werd hij ook nog eens gebombardeerd tot aanvoerder en tijdens zijn eerste Eredivisie-wedstrijd in De Kuip scoorde hij direct een mooie vrije trap. Vrijdag werd ook nog eens bekend dat hij dan eindelijk die felbegeerde uitnodiging voor het Nederlands elftal binnen heeft.

Beluister de vierde aflevering van De Maaskantine met Julian Agatowski

Perfecte aanvoerder

Voor mensen om hem heen is deze gang van zaken niet per se vreemd. Julian Agatowski vertelt in De Maaskantine hoe hij over de aanvoerder van Feyenoord denkt. Met de stelling Sem Steijn is de perfecte aanvoerder voor Feyenoord is hij het eens. "Ik werk niet direct met hem, maar ben wel een aantal keer met hem op het veld gestaan. Waarom ik het eens met de stelling ben, is omdat ik zie dat het echt een voetbaldier is."

Hij legt uit waaraan hij dat ziet: "Hij is gewoon continu bezig met het verbeteren van dingen en investeren in zichzelf. Dus ik denk dat als je leading by example wil hebben, dat hij degene is die dat doet", oordeelt Agatowski over Steijn.

Oproep Oranje

Er was veel te doen om Steijn die de aanvoerdersband kreeg van Robin van Persie bij Feyenoord, terwijl Quinten Timber nog altijd rondwandelt binnen de club. Er zou teveel om Steijn afkomen na zijn overstap naar Feyenoord, maar Van Persie spreekt vol vertrouwen over hem. En dat gaat dus ook niet onopgemerkt bij Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlands elftal.

Steijn schurkte al tegen een oproep aan, maar werd nog buiten de selectie gezet bij het laatste trainingskamp van Oranje. Nu mag hij voor het eerst melden op Zeist voor de interlands tegen Polen en Litouwen.

Beluister De Maaskantine

In de vierde aflevering van het nieuwe seizoen van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine schuift Julian Agatowski aan voor een gesprek met presentator Robert Maaskant en voetbalwatcher Rick Kraaijeveld. Hij begeleidt spelers als Guus Til en Ismael Saibari in het verbeteren van hun kijkgedrag.

Wat vindt Maaskant als trainer van deze 'extra' training? En is dit een skill die écht nodig is in het voetbal? Er wordt volop gediscussieerd in de podcast, ook wordt het aanvoerderschap van Sem Steijn besproken, die ook trainingen volgt. Tot slot worden prikkelende stellingen en dilemma's besproken.