Robin van Persie zit niet in de beste periode met Feyenoord, om het positief te stellen. Ook bij Ajax ging hij onderuit met 2-0, desondanks blijft de trainer van Feyenoord stoïcijns in zijn aanpak. Ondanks de slechte periode verandert hij niks aan zijn werkwijze. "Het interesseert me werkelijk waar niets", is zijn duidelijke antwoord op de persconferentie.

Al weken weet Van Persie de druk weg te houden bij zijn spelers, iets dat hem goed lukt. Ook vandaag op de persconferentie na het verloren duel met Ajax (2-0, red.) is die druk weer onderwerp van gesprek. "Je kan die druk op een aantal manieren benaderen. Het is niet altijd iets tastbaars, je kan er ook positief mee omgaan. Je hebt ook druk nodig om te presteren", legt hij uit.

Ik zoek de druk op

"Daarin probeer ik voorbeelden te geven vanuit hele grote sporters, vanuit mijn eigen ervaring of die van collega's. Ik probeer te nuanceren en alles in balans te krijgen voor die jongens. Voetbal is een emotiesport, dat is mooi. Maar het is zaak er niet teveel in mee te gaan", onderwijst hij op de persconferentie.

Daarna wordt hem gevraagd hoe hijzelf met de druk omgaat, want die wordt ook alsmaar groter. "De druk heeft geen invloed op mijn handelen en denken. Ik snap dat de druk er is, daar teken je voor als coach van Feyenoord. Ik vind het oké, het is belangrijk dat ik naar kritieken luister maar niet persoonlijk neem. Dat haalt al veel negativiteit weg."

Van Persie gaat zelfs wel goed op de druk, vertelt hij. "Ik zoek de druk op, dat doe ik bewust. Ik vind het prettig als iemand een andere mening heeft. Ik zie daarin mijn eigen houding niet anders dan als we acht keer op rij zouden winnen. Ik ben een jonge trainer, maar geen beginnend voetbalman. Ik loop hier al mijn hele leven in rond", vertelt hij.

Even niet praten over het kampioenschap

Hoe hij die druk dan op zoekt? "Door te roepen dat we voor het kampioenschap gaan en dat ik weet dat als het minder gaat, dat ik dat terug op mijn bordje krijg. Oké, prima. Dan krijg ik dat terug en own ik dat. Dan ga ik nu niet praten over het kampioenschap. Het geeft mij een prettige druk, dat zet mij op scherp."

Feyenoord heeft nog twee duels tot de winterstop, waarvan woensdag een belangrijke is voor de beker. Nu Europa zo goed als einde verhaal is en het kampioenschap ook ver weg is, moet de focus daar op liggen. "Ik voel daar geen extra druk voor", benadrukt de trainer nog maar eens.

"We gaan morgen gewoon weer doen wat we altijd doen en met een zo fit mogelijke groep naar die wedstrijd werken. De intentie zal ook dan zijn om gewoon te winnen. Elke week zijn er andere belangen die op het spel staan. Nu zal het gaan over het team, mij als coach en waar het fout ging, dat interesseert mij werkelijk waar niks."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.