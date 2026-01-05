Robin van Persie heeft de aanvoerdersband van Sem Steijn afgepakt en aan Timon Wellenreuther gegeven. Een opvallende actie van de jonge Feyenoord-trainer. Ook vindt men de keuze voor een doelman als aanvoerder weer discutabel. Een oud-trainer en oud-teammanager van Feyenoord aan het woord over de aanvoerderswissel. "Je vraagt je af of Feyenoord genoeg persoonlijkheden in het team heeft."

Robin van Persie zelf gaf aan nog altijd achter de keuze voor Sem Steijn als aanvoerder te staan begin dit seizoen. Toch draait hij deze keuze nu terug, na meerdere evaluaties de afgelopen dagen. "Ik denk dat Van Persie laat zien in beweging te zijn en ook dat hij openstaat voor verandering", duidt oud-trainer Robert Maaskant.

Opvallende keuze voor Wellenreuther

De oud-trainer begrijpt goed dat Van Persie de band bij Steijn wegneemt, maar vindt de keuze voor Wellenreuther dan wel weer opvallend. "Ik vind het krachtig van hem, maar je moet je afvragen of je niet voor een aanvoerder moet gaan die onomstreden is." Daarbij is hij geen fan van een doelman als aanvoerder. "Door de week heen is dat prima, in de besprekingen en in de kleedkamer, maar op het veld is het lastig. Daar is de regel dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter mag praten. Dat is een probleem", schetst hij.

Daar staat oud-teammanager Bas van Noortwijk, zelf nota bene keeper geweest, achter. "Ik ben daar ook geen fan van, de positie is simpelweg helemaal anders. Je kan je ook vragen wat deze keuze voor Timon Wellenreuther voor gevolgen zal hebben voor Justin Bijlow. Dat voorspelt weinig goeds voor hem. Als je Timon aanvoerder maakt, lijkt het over voor hem."

'Dat had je hem kunnen besparen'

Van Noortwijk weet alles van teamdynamieken en hiërarchie binnen groepen. Hij liep jarenlang als teammanager rond bij Feyenoord, maar verwacht niet dat alles nu ineens overhoop ligt binnen de spelersgroep. "Het gebeurt sowieso niet vaak dat je van aanvoerder wisselt. Steijn heeft natuurlijk ook de pech gehad met zijn blessure, maar het is ook het eerste jaar voor hem in Rotterdam. Het is een groot verschil; FC Twente of Feyenoord. De keuze voor hem verbaasde mij sowieso. Hij heeft de handen al vol om op het hoogste niveau te acteren, dan krijg je ook nog eens die band. Dat had je hem wel kunnen besparen", luidt zijn oordeel.

Persoonlijkheden in de groep

Ook Maaskant vond die keuze altijd al opvallend, maar ziet ook misschien wel een ander probleem binnen de selectie van Feyenoord. "Soms kan je de groep de aanvoerder laten kiezen, soms heb je ook gewoon geen twijfel over een aanvoerder. De vraag is hoe de persoonlijkheden in de groep zijn. Je kan je afvragen of Feyenoord genoeg persoonlijkheden in de selectie heeft."

Quinten Timber was voorheen de aanvoerder van Feyenoord en bleek een goede persoonlijkheid te zijn. Maar vanwege zijn contractsituatie is hij aanvoerder-af bij Feyenoord. "Luciano Valente is niet weg te denken, maar is ook pas net bij de groep en een jong talent. In-Beom Hwang zou het kunnen doen, maar dan zit je wellicht met de taal", somt Maaskant op. "Vaak is een middenvelder of verdediger een aanvoerder, maar achterin zie ik er ook niet zo snel een leider uitspringen."

Rangorde van aanvoerders

Van Persie maakte wel bekend dat Anis Hadj Moussa en Givairo Read de nummer 2 en 3 blijven in het rijtje. "Je zou wel zeggen dat als je een lijstje maakt en de nummer één afvalt, je doorgaat naar nummer 2", denkt Van Noortwijk. "Maar hij zal zijn redenen gehad hebben. Wat daar intern over afspeelt weet je nooit. Maar de wijze is wel vreemd."

Steijn bedankte zelf voor de rol als reserveaanvoerder. Dat begrijpt de oud-doelman Sparta maar al te goed. "Ik had hem zelf ook direct van de aanvoerderslijst gehaald. Dat is uit een soort bescherming voor hem. Dat moet je ook altijd doen bij zo'n jongen, vind ik. Dat is niet om te straffen, maar ter bescherming", besluit hij.

Feyenoord hervat aanstaande zondag de Eredivisie met een uitduel met sc Heerenveen. Momenteel werken ze nog een trainingskamp af in Spanje.

