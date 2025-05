Feyenoord-trainer Robin van Persie wordt uitgedaagd met vraag over Ajax: 'Had je dat ooit gedacht?'

Feyenoord kan een cruciale rol spelen in de titelrace door grote rivaal Ajax te helpen. Als de ploeg van Robin van Persie wint, heeft Ajax genoeg aan een overwinning om de 37e landstitel te grijpen. Het Amsterdamse AT5 bezocht de persconferentie om te ontdekken hoe het gevoel bij Van Persie is.

Aan het einde van het persmoment, nadat alle Feyenoord-volgers hun vragen hebben gesteld, krijgt een Ajax-watcher van AT5 het woord. Van Persie schiet al in de lach zodra het Amsterdamse medium over het kampioenschap van Ajax begint. "Oh, is dat de reden? Dat wij Ajax een handje kunnen helpen", vertelt Van Persie lachend. "Nou, welkom."

'We zijn totaal niet bezig met Ajax'

Feyenoord móét winnen in de strijd om plek twee en kan het gat met PSV in de onderlinge confrontatie verkleinen tot twee punten. Dat zou echter ook betekenen dat de grote rivaal kampioen kan worden. "Wat ik net ook al aangaf, dat wil je (journalist van AT5, red.) misschien niet horen, maar wij zijn niet bezig met Ajax", zegt Van Persie, als hij wordt onderbroken door de journalist. "Daar snappen wij in Amsterdam niets van." Van Persie: "Nee, daar zijn we totaal niet mee bezig."

De trainer van de Rotterdammers benadrukt wel het uitstekende gevoel dat leeft bij Feyenoord. "Het gevoel is héél goed. Maar dat heb ik wel vaker", vervolgt Van Persie, die wordt gewezen op de Amsterdamse arrogantie en branie. "Dat hebben wij in Rotterdam ook wel, hoor."

Van Persie krijgt een nog bredere glimlach op zijn gezicht wanneer hij de volgende vraag hoort: 'had je ooit gedacht dat Amsterdammers voor jou zouden juichen als een Feyenoorder de bal in de kruising schiet?'. "Ik hoop dat wij de wedstrijd winnen. Wat dat vervolgens betekent voor de mensen in Amsterdam, dat laat ik aan jullie over", reageert hij.

De 41-jarige trainer verwacht niet direct een bloemetje van de rivaal. "Aan het einde van het seizoen heb je altijd van die wedstrijden waarbij de ene partij blijer is dan de andere. Dat is nu ook het geval. Wij richten ons op onszelf, en iedereen kan erop vertrouwen dat we willen winnen", besluit Van Persie.

