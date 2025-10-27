De keuze van Robin van Persie om aanvoerder Sem Steijn voor het eerst dit seizoen te passeren, komt uiterst ongelukkig. Uitgerekend tegen PSV, dé wedstrijd tot nu toe, werd de aanvoerder op de bank gezet. Een pijnlijk moment voor Steijn, die al veel kritiek kreeg de afgelopen periode. Daarbij is dit niet goed voor zijn rol in de kleedkamer.

Het aanvoerder maken van Sem Steijn werd bestempeld als een risico, omdat hij voor Feyenoord nog niks had gepresteerd. Laat eerst maar eens zien dat je het niveau aan kan, werd er gezegd. Robin van Persie gooide al die opmerkingen in de prullenbak en besloot Steijn aanvoerder te maken, in een tijd dat Quinten Timber niet wilde bijtekenen.

Timber was de onbetwiste aanvoerder en om die rol over te nemen was een grote stap voor Steijn, terwijl hij ook moest wennen bij Feyenoord. Tot nog toe werd de Hagenees altijd in de basis gezet, want een aanvoerder speelt in principe altijd. Maar nota bene in de eerste topper in de eigen competitie tegen PSV moest hij ineens het veld ruimen.

Bijzondere keuze

Het is een bikkelharde en vrij bijzondere keuze van Van Persie, die qua veldspel misschien alle recht heeft, maar hierdoor wel de aanvoerdersrol van Steijn aantast. "Aanvoerder ben je altijd en overal", was de vrije vertaling van Van Persie na afloop toen het onderwerp besproken werd. Dat is zeker waar, maar een aanvoerder speelt in principe wel in elke topwedstrijd. Waardoor dit een pijnlijke keuze is voor Steijn.

Want Steijn vecht al vanaf het begin tegen scheve gezichten die betwijfelen of hij de rol wel op zich kan nemen, zeker omdat Timber ook nog bij Feyenoord rondloopt. Steijn zal vast zijn toespraak hebben gehouden voor deze topper tegen PSV, maar in hoe verre zijn woorden binnenkomen bij zijn teamgenoten is maar de vraag. Steijn zelf kwam niet in de plannen voor van de trainer.

Dit vraagt om een reactie

Het is belangrijk dat deze actie van Van Persie een reactie gaat krijgen van Steijn. Dan zou hij zichzelf weer een goede dienst bewijzen, ook ten aanzien van de spelersgroep en de buitenwacht. Anders wordt zijn rol bij Feyenoord steeds lastiger. De ploeg van Van Persie speelt volgend weekend tegen Volendam. Schiet Steijn er dan direct een paar doelpunten in, dan komt hij met een passend antwoord op het passeren in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.

