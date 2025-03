Feyenoord-uitblinker zorgt voor verbazing bij Robin van Persie: 'Hij spot eigenlijk met alle wetten van voetbal'

Jakub Moder is momenteel dé absolute uitblinker bij Feyenoord. De Poolse middenvelder, die afgelopen winter overkwam van Brighton, weet week na week indruk te maken. Trainer Robin van Persie erkent dat hij ook verbaasd is door de uitstekende prestaties van de 25-jarige spelmaker. "We willen héél graag voorzichtig met hem doen", stelt Van Persie.

Moder draagt een bijzonder verhaal met zich mee. Als jong talent maakte de Pool indruk bij Lech Poznan, wat hem een transfer naar Brighton opleverde. Zijn veelbelovende carrière kwam echter tot een abrupte halt door een zware knieblessure. Een lange revalidatie van maar liefst negentien maanden volgde, waardoor Moder sinds november 2023 amper op het veld stond. Bij Feyenoord krabbelt hij langzaamaan weer op. "Daar ben ik natuurlijk blij mee", zegt Moder.

'Emotionele' Robin van Persie straalt bij Feyenoord: gebalde vuisten, vaderlijk voetbaladvies en een bulderende John de Wolf Robin van Persie heeft het aardig op de rit bij Feyenoord. De 41-jarige trainer staat bekend om zijn eigenzinnige kijk op voetbal, maar hoe presenteert hij zich tijdens een wedstrijd? Sportnieuws.nl volgde de ex-topspits op de voet tijdens het duel met Go Ahead Eagles en vroeg hem naar zijn betrokkenheid. "Dan hoor je die prachtige stem van John de Wolf over het veld bulderen", zegt Van Persie.

Van Persie is lovend

Terwijl Moder zelf bescheiden blijft, spreekt Van Persie vol lof over één van de belangrijkste spelers van Feyenoord. Hij zet hem nadrukkelijk in het zonnetje. "Ik ken hem nu iets meer dan een maand. Allereerst is hij een speler die overal open voor staat en iedere dag beter wil worden. Hij kan op iedere positie op het middenveld spelen en hij spot eigenlijk met alle voetbalwetten, want hij heeft er heel lang uit gelegen. Dat tekent zijn karakter ook."

De speeltijd van Moder laat duidelijk zien hoe cruciaal hij is voor Feyenoord. In elf duels stond hij maar liefst 925 van de mogelijke 990 minuten op het veld. Toch benadrukt Van Persie dat ze bij Feyenoord uiterst voorzichtig met hem willen omgaan. "We wilden hem al rust geven, maar het kon simpelweg niet. Met Kuba is dat iedere wedstrijd wel zo, maar hij is niet iemand die erover klaagt. Het is zijn karakter en het tekent hem."

Stand Eredivisie | Ajax deelt enorme klap uit aan PSV in titelstrijd, FC Utrecht en Feyenoord naderen tweede plaats In de Eredivisie is de 27e speelronde ten einde gekomen. De meest in het oogspringende wedstrijd was natuurlijk de topper tussen PSV en Ajax, maar er stond meer op het spel. Bekijk hier de nieuwe stand en de resultaten van afgelopen weekend.

Bescheiden jongen

Moder maakte in zijn eerste duels voor Feyenoord een zeer matige indruk, maar wordt inmiddels de hemel ingeprezen door iedereen binnen en buiten Feyenoord. "Ik ben elke wedstrijd begonnen en daar ben ik blij mee. Voor mezelf zijn er echter ook nog genoegen dingen die ik kan verbeteren", zegt de Poolse middenvelder over zijn ontwikkeling in Nederland.

Tegen Go Ahead Eagles schoot de middenvelder zijn ploeg op voorsprong vanaf de stip. Met de 3-2 overwinning en de nederlaag van PSV is plek twee ineens weer in zicht. "We zullen vechten voor de tweede plek, maar eerst zullen we moeten vechten voor de derde plek. We moeten wedstrijden winnen als we aan het eind van het seizoen met een Champions League-ticket willen staan. We krijgen nog belangrijke duels tegen directe concurrenten."

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.