Feyenoord vernedert FC Twente in Grolsch Veste: ontketende Igor Paixao steelt de show

Feyenoord heeft uitstekende zaken gedaan op bezoek bij FC Twente door met 2-6 te winnen. De ploeg van Robin van Persie maakte daarmee een einde aan de imponerende reeks van achttien ongeslagen wedstrijden van de Tukkers in de Grolsch Veste. Dé uitblinker van het duel was overduidelijk Igor Paixao met drie treffers en één assist.

Feyenoord had de opdracht overduidelijk begrepen: er moest gewonnen worden in de strijd om plek drie. De Stadionclub stond binnen no-time op voorsprong. Na tien minuten volgde een geweldige aanval met Ayase Ueda als eindstation. De Japanse spits werd op zijn wenken bediend door Givairo Read en kon van enkele meters vrij binnenkoppen: 0-1.

Enkele minuten later was het ook al 0-2. Mathias Kjolo begon zeer ongelukkig aan het duel en ontsnapte eerder al aan een eigen doelpunt, maar in de veertiende minuut werd zijn fout wel afgestraft door Feyenoord. Een breedtepass van de Noor belandde zo in de voeten van Igor Paixao, die verwoestend uithaalde en daarmee de bal achter FC Twente-goalie Lars Unnerstall zag vliegen.

Drie goals binnen 23 minuten

Feyenoord heeft het al járen moeizaam in de Grolsch Veste, maar daar was deze middag niets van terug te zien. Enkele minuten later was het namelijk ook al 0-3. Na een klungelige bal van Gustaf Lagerbielke in het gezicht van Gijs Besselink kon Paixao de bal gemakkelijk voorzetten op de vrijstaande Ueda. De aanvalsleider ging niet in de fout en tekende aan voor zijn tweede van de wedstrijd.

Doelpunt Sem Steijn

Vlak voor rust kwam FC Twente plotseling in de ideale positie om te scoren vanaf de strafschopstip. Taylor Booth speelde tot dusver een zeer ongelukkige pot, maar werd van achteren onderuit getikt. Serdar Gözübüyük oordeelde direct: penalty. Dat kunstje kan je wel aan Eredivisie-topscorer Sem Steijn overlaten. De 23-jarige Hagenees schoot de bal via de paal achter Feyenoord-goalie Timon Wellenreuther: 1-3.

Igor Paixao gooit wedstrijd in slot

FC Twente begon met allerlei goede bedoelingen aan de tweede helft, maar daar rekende Feyenoord razendsnel mee af. De ploeg van Robin van Persie brak aan de rechterkant door via Read, die een uitstekende voorzet op Paixao in de benen had. De Braziliaan kon in de zestien gemakkelijk een hoek uitzoeken en deed dat met succes: 1-4.

Na een uur spelen gooide Feyenoord de wedstrijd definitief in het slot. Wederom kwam de naam van Paixao op het scorebord. De Braziliaanse vleugelflitser liep gemakkelijk weg bij zijn directe tegenstander en schoot de bal onder de FC Twente-doelman door in het doel: 1-5. Daarmee tekende hij voor een hattrick.

Wéér Steijn

In de zeventigste minuut kwam er nog wel een opsteker voor de Tukkers. Een uitstekend aangesneden voorzet van Michel Vlap kwam op het hoofd van Steijn. De aanvallende middenvelder wist daar wel raad mee en kopte de bal knap tegen de touwen.

Prachtig Eredivisiedebuut voor Sliti

In de absolute slotfase deed Eredivisie-debutant Aymen Sliti ook nog een duitje in het zakje. De achttienjarige buitenspeler, geboren in Hengelo, werd prachtig bediend op de linkerflank en schoof de bal onder Unnerstal door: 2-6. Daarna floot arbiter Gözübüyük ook meteen voor het einde van de wedstrijd.

Feyenoord en FC Twente zijn volop in strijd om de derde plaats en dus deed de ploeg van Van Persie uitstekende zaken. De ploeg van Joseph Oosting hoopte afstand te nemen van de Rotterdammers, maar verloor voor het eerst in achttien wedstrijden in de eigen Grolsch Veste. De voorsprong van twee punten werd in eigen huis verspeeld, terwijl Feyenoord ook nog een duel tegoed heeft.

Steijn en Feyenoord

