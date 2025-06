Feyenoorder David Hancko spreekt zich bij nationale ploeg uit over veelbesproken transfer

Feyenoorder David Hancko wordt ook tijdens deze interlandperiode met Slowakije in verband gebracht met een transfer. De 27-jarige verdediger laat in zijn vaderland eindelijk weer eens wat van zich horen na alle speculaties.

Hancko wordt al een tijdje in verband gebracht met een transfer naar het Saoedi-Arabische Al-Nassr, de club van superster Cristiano Ronaldo. Hij werd in het verleden al gelinkt aan Atletico Madrid, Juventus en Liverpool, de club waar zijn oude trainer Arne Slot vorig jaar naartoe vertrok.

'Er was altijd iets van waar'

"Tijdens de laatste drie transferperiodes was er altijd wel iets van waar aan alle geruchten. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik het fantastisch naar mijn zin heb bij Feyenoord, maar ik wil ook graag een stap hogerop", zegt hij in gesprek met het Slowaakse Sport.

'Kan ik niks aan doen'

"Als die clubs er echter niet uitkomen met Feyenoord, of als ze andere spelers kiezen, kan ik daar niets aan doen. We zullen zien hoe het nu afloopt," aldus de verdediger, die komende week met het nationale team een oefenwedstrijd tegen Griekenland speelt en daarna tegen Israël moet.

Balen van Atletico Madrid

Vorig jaar was hij teleurgesteld over de mislukte transfer. "Pas een week voor het einde van de transferperiode bleek dat het niet zou doorgaan en dat Atletico niet bereid was te betalen wat Feyenoord vroeg," vertelt Hancko, wiens marktwaarde destijds volgens Transfermarkt een recordhoogte van 35 miljoen euro bereikte.

Voor het eerst aanvoerder

De verdediger, die voor het nationale team als linksback speelt, maakte afgelopen seizoen ook zijn debuut in de Champions League. Zijn team bereikte voor het eerst de knock-outfase van het toernooi, waarin Hancko van trainer Robin van Persie de aanvoerdersband kreeg in de achtste finale tegen latere finalist Inter.

'Erg blij mee'

"Persoonlijk ben ik daar erg blij mee, het was een nieuwe situatie voor mij. Ik heb altijd met oudere spelers gespeeld en ik was zelfs geen aanvoerder in mijn dorp. En nu was ik aanvoerder tegen Bayern en in San Siro tegen Inter en AC Milan. Ik probeer het team altijd te helpen, vooral op het veld, maar ik begin ook meer met mijn teamgenoten te praten, omdat de trainers benadrukken dat de jongens dat van mij verwachten."

WK-kwalificatie Slowakije

Slowakije bereidt zich voor op de WK-kwalificatie, die voor het land in september pas begint. Het land is ingedeeld in Groep A en speelt twee wedstrijden tegen Duitsland, Noord-Ierland en Luxemburg. De nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het WK in de zomer van 2026 en de nummer twee moet de play-offs in.