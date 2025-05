Vaderlijk advies voor Feyenoorder David Hancko, die zijn 'zakken kan vullen': 'Denk je nou werkelijk...'

David Hancko heeft de optie om komende zomer zijn 'zakken te gaan vullen' bij Al Nassr in Saoedi-Arabië. Volgens René van der Gijp zou de verdediger van Feyenoord daar goed aan doen, want zó goed vindt hij de 27-jarige Slowaak nou ook weer niet.

Bij Vandaag Inside kwam dinsdag de op handen zijnde transfer van Hancko voorbij. Al Nassr heeft in Rotterdam al op de deur geklopt en zou zonder problemen het clubrecord van Feyenoord kunnen breken. Het is de vraag of Hancko gaat toehappen of liever bij een Europese (sub)topper aan de slag gaat in de bloei van zijn carrière. "Wat vind jij René: moet hij naar de woestijn of ga nou lekker naar een leuke club toe man?", vroeg presentator Genee aan oud-voetballer Van der Gijp.

'Centjes op je bank'

"Het is maar net wat hij wil Wilfred. Of jij heel erg van je carrière bent of dat je lekker je centjes op je bank krijgt en je hele familie veilig kan stellen. Wat maakt het nou uit?" Gijp is vervolgens ook niet zo lyrisch als veel andere analisten wel zijn over de Feyenoorder. Hij denkt dat Hancko niet zo'n onuitwisbare indruk gaat achterlaten in Europa.

Liverpool of Atletico Madrid

"Denk je nou werkelijk... Liverpool wil hem waarschijnlijk niet eens hebben. Maar als ze 'm wel nemen, doen ze dat omdat hij niet zo duur is. Zo van: 'We zien het wel met hem'. Maar als hij bijvoorbeeld naar Atletico Madrid gaat hè. Denk je dan dat er over twintig jaar nog gezegd wordt: 'Die David Hancko, dat was 'm echt hè?' Nee natuurlijk niet. Dus wat maakt het uit?"

'Zakken vullen?'

Dus geeft Genee na deze uitzending de voorzet op Van der Gijp over wat hij adviseert aan Hancko wat te doen met zijn voetbaltoekomst. "Moet hij lekker naar Al Nassr gaan en daar zijn zakken vullen?" De voormalig voetballer van PSV stemt daar volmondig mee in. "Natuurlijk, lekker doen joh. Met Ronaldo spelen is ook leuk hè. Wat maakt het uit."

