FIFA en Nederlands elftal feliciteren jarige Frenkie de Jong, vrouw (!) Mikky reageert ook

Frenkie de Jong vierde zondag (12 mei) zijn 27ste verjaardag. De Oranje-international en speler van Barcelona werd getrakteerd op mooie eerbetonen, maar ongetwijfeld zal de felicitatie van zijn vrouw Mikky Kiemeney het meeste voor hem betekenen.

Ja, z'n vrouw. Want zonder dat de buitenwereld het wist zijn Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney getrouwd. Ze waren al een tijdje een stel (sinds 2014) en ook hun trouwerij zat eraan te komen, maar in haar Instagram-post om Frenkie te feliciteren noemde Mikky Frenkie voor het eerst 'haar man'.

De Jong maakte in 2018 zijn debuut voor het Nederlands elftal tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Peru. Inmiddels zijn we zes jaar en vele mooie acties verder. Zijn verjaardag is een mooie gelegenheid om die nog een keer uit te lichten, vonden ook de FIFA en het Nederlands elftal.

De FIFA heeft op instagram een video geplaatst van een assist van de Nederlandse middenvelder op Cody Gakpo. Hij scoort vervolgensmet een kopbal tegen Senegal tijdens de eerste wedstrijd van het WK in 2022 in Qatar. "Frenkie visie", is het bijschrift van de video.

Ook het Nederlands elftal feliciteert Frenkie met zijn verjaardag en deelt een mooie actie van de 51-voudig international. De nationale ploeg hoopt dat De Jong deze zomer meegaat naar het EK. "Hopelijk hebben we een geweldige zomer samen", schrijft Ons Oranje bij de video.

Blessure

Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat De Jong op tijd herstelt is voor het Europees kampioenschap. De Nederlander liep enkele weken geleden een verstuikte enkel op in de wedstrijd van FC Barcelona tegen Real Madrid. Volgens Spaanse media zou De Jong ongeveer vijf weken nodig hebben om te herstellen. In dat geval zou het seizoen van de middenvelder bij Barcelona al voorbij zijn. Het EK in Duitsland begint op 14 juni en de eerste wedstrijd van Oranje vindt plaats op 16 juni in Hamburg tegen Polen.

Mikky Kiemeney

Frenkie de Jong zal vast niet de enige zijn die in het zonnetje wordt gezet vandaag. Ook zijn vrouw Mikky Kiemeney zal extra aandacht krijgen vanwege Moederdag. Het koppel kreeg in november vorig jaar een zoontje samen: Miles.