Valentijn Driessen treurt niet om blessure Frenkie de Jong: 'Levert ook niet als hij fit is'

Frenkie de Jong is een vraagteken voor het Europees kampioenschap komende zomer in Duitsland. De middenvelder van Barcelona liep een enkelblessure op afgelopen zondag tegen Real Madrid en ligt er een paar weken uit. Valentijn Driessen is van mening dat De Jong meer moet leveren bij Oranje, ook als hij fit is.

"We zullen niet de dokter spelen, maar de Spaanse media volgen en die roepen dat-ie dit seizoen niet meer in actie komt. Dan is normaal gesproken ook het EK einde verhaal natuurlijk. Tussen de laatste competitiewedstrijd en het EK ligt minder dan een maand. Dus dan neem ik niet aan dat je fris en fruitig bent op het EK", stelde Driessen in de podcast Kick off van De Telegraaf.

Volgens Spaanse media ligt De Jong er in het gunstigste geval vijf weken uit en in het slechtste scenario zeven weken. Het EK begint over iets minder dan acht weken. "Hij greep naar zijn gezicht en vaak voel je zelf wel of een blessure heftig is of niet. En dat leek hij wel gelijk door te hebben", aldus Mike Verweij, die ook aangeschoven was. "Ik denk wel dat (bondscoach Ronald, red.) Koeman bereid is om op hem te wachten, hij heeft altijd heel hoog opgegeven over Frenkie de Jong. Hij hoeft in feite niet in de groepswedstrijden fit te zijn om nog een rol te spelen op het toernooi."

"Spelers die niet fit aan het toernooi beginnen, die geven negen van de tien keer niet thuis. En hij geeft al niet thuis als die wel fit is", vond Driessen. "Ik vind dat hij veel meer moet leveren en je veel meer van hem mag eisen", aldus Driessen, die eraan toevoegde dat niet iedereen zijn mening deelt.

EK 2024

Nederland begint het EK met een wedstrijd tegen Polen op 16 juni. Daarna volgen groepsduels met Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni). In de voorbereiding op het EK speelt Oranje nog oefeninterlands tegen Canada (6 juni) en IJsland (10 juni).