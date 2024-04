Mikky Kiemeney steekt Frenkie de Jong een hart onder de riem na enkelblessure: 'Ik heb je'

Frenkie de Jong zit een tijdje in de lappenmand. De speler van FC Barcelona raakte zondag opnieuw geblesseerd aan zijn enkel na een ongelukkig moment in El Clásico tegen Real Madrid (3-2 verlies). Einde seizoen voor De Jong en het EK is in gevaar. Thuis kan hij zich laten troosten door zijn vriendin Mikky Kiemeney, die laat weten voor hem klaar te staan.

Het was een kort maar krachtige reactie van Kiemeney op Instagram na de blessure van haar vriend. "Ik heb je. Opnieuw. Altijd", schreef ze bij een foto waarop te zien was dat De Jong per brancard van het veld werd gedragen. Die rechterenkel zat de Oranje-international dit seizoen al vaker dwars en dus moet Kiemeney haar vriend opnieuw door een moeilijke periode slepen.

Barcelona meldde daags na El Clásico dat het om een verstuikte enkel gaat. Volgens Spaanse media is hij tussen de vijf en zeven weken niet beschikbaar. In beide gevallen moet alles meezitten voor De Jong om het EK te halen. Mocht hij het halen, verschijnt hij zonder wedstrijdritme op het Europees kampioenschap.

EK 2024

Het Nederlands elftal begint op 16 juni aan het EK met een wedstrijd tegen Polen. Dat is acht weken vanaf nu. Daarna volgen nog groepsduels tegen Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni). Ter voorbereiding oefent Oranje nog tegen Canada (6 juni) en IJsland (10 juni).

Op 7 juni, een week voor de openingswedstrijd, moeten de landen hun selecties doorgeven aan de UEFA. Het is nog even de vraag of het om 23 of 26 spelers gaat. Bondscoach Ronald Koeman pleitte voor een vergroting van de selectie wegens alle blessures. Zijn verzoek ligt bij het Executive Committee, het laatste orgaan van de UEFA dat erover beslist.