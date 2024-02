FIFA is snel klaar met beroep Marc Overmars: 'Uitspraak van twee zinnen en de kosten zijn voor hem'

Marc Overmars blijft een jaar lang wereldwijd geschorst. Dat laat zijn woordvoerder woensdagmiddag weten. De FIFA heeft zijn beroep verworpen.

Overmars staat onder contract bij Royal Antwerp, dat hem de kans gaf nadat hij bij Ajax op straat was gezet. Bij de Amsterdamse club had hij een dickpic gestuurd naar een medewerker. In november 2023 kreeg hij te horen dat hij geen werkzaamheden meer mocht uitvoeren in Nederland voor één jaar. Geen ramp voor Overmars, want toen was hij al de directeur voetbalzaken van Royal Antwerp.

Maar het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat hem de straf oplegde, gaf de schorsing ook door aan de FIFA. Dat is het ISR namelijk verplicht. De FIFA nam de straf over - waardoor zijn schorsing wereldwijd werd - maar Overmars ging in beroep. Nu blijkt het beroep niks op te hebben geleverd: de schorsing blijft staan. De voetbalbond verhaalt zelfs de kosten van het hoger beroep op Overmars, weet Het Parool.

Volgens zijn woordvoerder Frank Neervoort heeft de wereldvoetbalbond dinsdag laten weten dat het beroep is verworpen. “We hebben een bericht van twee zinnen ontvangen. In de eerste zin staat dat het beroep is verworpen, de tweede zin luidt dat de gemaakte kosten voor rekening van de heer Overmars zijn.”

Nogmaals aanvechten

Overmars en zijn team hebben nog wel om een reactie gevraagd van de FIFA. Nadat zij die hebben ontvangen, besluiten ze of ze de schorsing op hoger niveau aanvechten. Dat kan bijvoorbeeld bij het CAS, het internationale hof voor sportarbitrage, in het Zwitserse Lausanne.