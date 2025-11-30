PSV leeft op een wolk na de sensationele 4-1 zege op Anfield, maar terwijl de ploeg sportief door blijft denderen, tekent zich een andere uitdaging af: de toekomst van Peter Bosz. De trainer is bezig aan zijn laatste contractjaar in Eindhoven en hoewel de club dolgraag met hem wil verlengen, ligt er volgens insiders een stevig struikelblok op tafel.

Sportief gezien gaat het PSV voor de wind. De ploeg staat met zes punten voorsprong bovenaan in de Eredivisie en maakte in de Champions League indruk met zeges op Napoli en Liverpool. Maar Bosz blijft opvallend nuchter. Liverpool-uit? "Afgesloten", zei hij deze week. Eerst Volendam, daarna nog vijf duels tot de winterstop. Pas dán komt de échte vraag op tafel: wat gebeurt er met zijn toekomst?

Waarom een nieuw contract allerminst vanzelfsprekend is

Volgens Rik Elfrink van Eindhovens Dagblad is een nieuw contract op papier 'een abc’tje', maar één ding maakt het bijzonder ingewikkeld: Bosz wil in de toekomst graag bondscoach worden. En dat betekent dat hij een clausule wil waarmee hij PSV kan verlaten zodra de KNVB belt.

Met Ronald Koeman die al hint op een vertrek na het WK, vreest PSV voor een scenario waarbij Bosz in juli tóch vertrekt, terwijl hij net heeft bijgetekend. In Eindhoven wil niemand de trainer verliezen die het elftal naar een nieuwe glorietijden heeft gebracht.

Fans zijn duidelijk: Bosz móét blijven

De aanhang laat er geen misverstand over bestaan. In Liverpool zongen supporters massaal dat Bosz 'er vier jaar bij moet krijgen'. In een eerder gesprek met Sportnieuws.nl zeiden fans al dat hij de ideale trainer is: "Alles klopt met hem. Speelstijl, resultaat, uitstraling. Hij moet blijven." Er is begrip voor zijn droom om ooit Oranje te coachen, maar ook angst: drie titels op rij en een Europese opmars zou PSV zomaar kunnen moeten voortzetten zonder architect.

PSV parkeert de onzekerheid: volle focus op Volendam

In Eindhoven heerst het gevoel dat beide partijen elkaar graag willen vasthouden, maar dat de timing van de KNVB een doorslaggevende rol kan spelen. Daarom blijft de agenda van PSV helder: zes wedstrijden tot de winterstop, daarna om tafel.

Om te beginnen treedt PSV in eigen huis aan tegen FC Volendam. Het contrast met deze wedstrijd op Anfield tegen Liverpool kan bijna niet groter, maar desondanks heeft de ploeg van Bosz slechts één opdracht: winnen.

