FIFA wil Donald Trump 'pleasen' met speciale plek voor loting WK voetbal, ook Las Vegas een optie

FIFA is in gesprek met locaties in Las Vegas om de loting voor het WK 2026, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, te organiseren. Maar de wereldvoetbalbond heeft ook de mogelijkheid overwogen om het evenement in Washington, D.C. te houden, mocht dat het voor president Donald Trump gemakkelijker maken om erbij te zijn.

Tijdens het laatste mannen WK in de VS, in 1994, vond de loting plaats in het Las Vegas Convention Center, gepresenteerd in ware spelshowstijl door Dick Clark. James Brown was één van de vele sterren – waaronder Stevie Wonder, Barry Manilow en Sir Rod Stewart – die optraden. De overleden komiek Robin Williams assisteerde voormalig FIFA-president Sepp Blatter bij de loting, en de 42e president van de VS, Bill Clinton, was erbij via een videoboodschap.

Partners vermaken

De loting voor de groepsfase van het WK voetbal 2026 staat gepland voor december 2025. FIFA heeft een terugkeer naar Las Vegas aangewezen als voorkeursbestemming. Dit is ook de voorkeur van verschillende vertegenwoordigers van de speelsteden, die hopen potentiële commerciële partners te kunnen vermaken in de 'Sin City' voor en na de loting.

Las Vegas

In januari vertelde Alejandro Hutz, directeur van het organisatiecomité voor de Mexicaanse speelstad Monterrey, aan ESPN dat Monterrey en het Canadese Vancouver interesse hadden getoond om de loting te organiseren, maar dat ze van FIFA te horen hadden gekregen dat ze die eer niet zouden krijgen. De VS zal 75 procent van de wedstrijden tijdens het toernooi organiseren, verdeeld over 11 van de 16 speelsteden. 'The Athletic' vernam van bronnen die anoniem wilden blijven, dat de FIFA meerdere locaties in Las Vegas heeft onderzocht, waaronder de MGM Grand Garden Arena met een capaciteit van 17.000 plaatsen.

In een verklaring aan 'The Athletic' zei MGM Resorts International: "Als leiders in sport en entertainment zou het een geweldige kans zijn om een FIFA-evenement in Las Vegas te organiseren. We zijn toegewijd aan het bieden van eersteklas ervaringen die fans over de hele wereld fascineren, en een samenwerking met FIFA zou een nieuwe kans bieden om de bestemming te presenteren als de sporthoofdstad van de wereld."

De rol van Trump

Sommigen binnen FIFA hebben ook opgemerkt dat president Trump het WK 2026 vaak noemt sinds zijn terugkeer in het Witte Huis, waarbij hij regelmatig zijn FIFA-collega Gianni Infantino prijst, die eerder dit jaar het Oval Office bezocht en aanwezig was bij een van Trumps bijeenkomsten voor de inauguratie.

Trump pleasen

Intern heeft FIFA de mogelijkheid besproken om het evenement dichter bij Trump te brengen, waarbij zelfs ideeën zijn overwogen om het evenement op aanzienlijk kleinere schaal te organiseren in het Witte Huis of op andere potentiële locaties in Washington. Trump stuurde een videoboodschap voor de loting van het FIFA Wereldkampioenschap voor clubs in Miami in december 2024, een evenement dat werd bijgewoond door zijn dochter Ivanka, schoonzoon Jared Kushner en kleinzoon Theo.

Ivanka en Theo verrichtten de ceremoniële eerste trekkingen van de loting. FIFA weigerde commentaar te geven op dit verhaal, en mensen binnen de organisatie gaven aan dat de onderhandelingen nog gaande zijn en dat er binnenkort aankondigingen zouden kunnen worden gedaan. Het Witte Huis reageerde niet op het verzoek van 'The Athletic' om commentaar.