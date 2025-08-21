Het rommelt nog altijd rond Alexander Isak bij Newcastle United. De Zweedse spits probeert een megatransfer naar Liverpool te forceren, maar ligt ondertussen overhoop met zijn club. Nu heeft ook oud-topspits Alan Shearer zich in de discussie gemengd en hij spaart daarbij Isaks zaakwaarnemer niet.

De clublegende en voormalig topscorer van Newcastle noemt de rol van Isaks agent een fiasco. "Mijn god, wat een puinhoop heeft zijn zaakwaarnemer ervan gemaakt. Als ik Isak was, zou ik hem direct ontslaan", zei Shearer fel. Volgens hem kan de spits geen kant op door een zesjarig contract zonder ontsnappingsclausule. "Dat kan je carrière kapotmaken. Het is belachelijk om iemand zomaar op zijn woord te geloven in het voetbal."

Shearer hekelt handelswijze Isak

De 25-jarige spits heeft zich inmiddels buitengesloten van de selectie. Hij traint al wekenlang apart en weigerde in de eerste competitiewedstrijd tegen Aston Villa (0-0) in actie te komen. Isak verklaarde onlangs dat de club beloftes heeft gebroken rond een mogelijk vertrek en dat zijn vertrouwen in The Magpies definitief weg is.

De club reageerde vrijwel direct met een officieel statement: er zou nooit enige belofte aan Isak zijn gedaan. Volgens Newcastle ligt de fout volledig bij de speler, die de situatie verkeerd zou hebben aangepakt. Ook Shearer herkent dat beeld: "Ik zeg niet dat ik hem of de club geloof, maar hij had die verklaring nooit moeten doen. Daarmee heeft hij alleen maar olie op het vuur gegooid", is de tegenwoordige analist van mening.

Liverpool blijft jagen, Shearer ziet nog uitweg

Ondertussen blijft Liverpool loeren. Coach Arne Slot ziet in Isak dé spits die hij deze zomer nog wil binnenhalen. The Reds brachten al een bod van 127 miljoen euro uit, maar Newcastle houdt de deur dicht: pas vanaf 170 miljoen euro komt er beweging. En zelfs dan is de vraag of de clubleiding instemt, want een vervanger staat nog niet klaar.

Shearer denkt dat het niet te laat hoeft te zijn. "Als Isak zijn excuses maakt en weer aansluit bij de groep voor het einde van de transferperiode, dan kan het nog goedkomen", klinkt hij. Maar zolang de Zweed vasthoudt aan zijn standpunt en Liverpool blijft aandringen, lijkt de kans op een oplossing klein.

Clash met Liverpool geeft soap extra lading

De situatie rond Isak is vastgelopen: een spits die zich misleid voelt, een club die alles ontkent en een makelaar onder vuur. Liverpool loert met een megabod, maar Newcastle houdt de deur dicht. De klok richting deadline tikt door en uitgerekend maandag treffen Newcastle en Liverpool elkaar. Dat duel krijgt ongetwijfeld een extra lading in de soap rond Isak.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.