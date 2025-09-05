Een dag na het 1-1 gelijke spel van Nederland tegen Polen hielden de spelers zich bezig met iets heel anders. Twintig zieke kinderen uit het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, kwamen op uitnodiging van de selectie langs op de training voor een ontmoeting met hun helden.

Terwijl de reserves op het veld trainden, deden de basisspelers dat binnen. De reserves speelden nog wat wedstrijdmomenten na met mannequins die gepositioneerd stonden als de Poolse defensie. Toch kwamen de basisspelers nog even naar de KNVB Campus, voor een bijzondere ontmoeting. De ontmoeting tussen de spelers en de kinderen uit het Prinses Maxima Centrum komt voort uit een nieuwe samenwerking van de KNVB en de foundation van het centrum.

Grote lach

De kinderen namen plaats op de tribune bij Zeist om hun helden te zien spelen. Grote, brede grijnzen waren op de gezichten van de kinderen te zien. De nodige foto's werden gemaakt en de kinderen waren maar wat blij.

Veiling

Er komt een reeks shirtveilingen aan waarvan de opbrengst volledig naar het onderzoek voor kinderen met kanker. Alle shirts van de WK-kwalificatiewedstrijden en mogelijk ook die van het WK worden geveild.

Prinses Máxima Foundation Centrum

In een bericht van de KNVB vertelt Virgil van Dijk: "Voor ons is bewegen vanzelfsprekend, maar voor kinderen met deze ziekte is dat vaak een enorme uitdaging. Juist voor hen is beweging cruciaal. Met dit initiatief willen we graag en bijdrage leveren aan hun herstel en welzijn."

Het is niet de eerste actie tussen de KNVB en het Prinses Maxima Centrum Foundation. Eerder in 2018 werd er al een sporttuin aangelegd bij het Centrum, dat dagelijks beweegactiviteiten aanbiedt. Ook vinden er regelmatig bezoeken van de Oranje Leeuwinnen en Jong Oranje-spelers plaats bij het centrum in Utrecht.