Het 1-1 gelijkspel van Oranje tegen Polen leverde donderdag niet alleen teleurstelling op het veld op, maar ook in de perszaal. Bondscoach Ronald Koeman bleek de regels van de WK-kwalificatie verkeerd te begrijpen, tot verbazing van De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen.

Koeman dacht dat bij een gelijke stand in de poule het onderlinge resultaat voorrang zou hebben. Dat bleek niet te kloppen: in de kwalificatiereeks wordt eerst gekeken naar het doelsaldo. Toen de bondscoach daarop werd gewezen, verbeterde zijn humeur ineens. Voor Driessen was dat een gênant gezicht. "De bondscoach kende de regels helemaal niet. Dat kan gewoon niet."

Fles azijn

Aanvankelijk dacht men dat Koeman vooral gebaald had van het gelijkspel en het matige spelbeeld in De Kuip. Oranje had wel controle, maar kwam niet verder dan een goal van Denzel Dumfries en moest toezien hoe Matty Cash namens Polen gelijkmaakte. Volgens Driessen zat de sombere blik van Koeman echter vooral in zijn misinterpretatie van de regels, en niet in de wedstrijd zelf.

De verbazing was groot toen Koeman na afloop triomfantelijk meldde dat hij thuis snel een wijntje zou opentrekken. Driessen vond dat ongepast en haalde fel uit in de podcast Kick-Off: "Voor zo’n vertoning moet je een fles azijn openmaken." Daarmee zette de journalist de blunder in een nog scherper daglicht.

Vastgeroeste selectie

Naast de regelblunder kaartte Driessen nog een ander probleem aan. Koeman gaf in de aanloop naar het duel aan dat hij langer met een vaste selectie wil werken. "Leuk en aardig, maar het wordt zo een beetje een sektevorming", stelde Driessen. "Er komt helemaal niemand bij, terwijl vernieuwing soms hard nodig is."

Volgens de journalist leidt de koers van Koeman ertoe dat sommige internationals zich onaantastbaar wanen. "Heel veel spelers denken: ik heb een abonnement bij Oranje. Dat is gevaarlijk. Soms moet je juist een nieuwe impuls geven, zodat iedereen scherp blijft."

Gaat Koeman zijn elftal wijzigen?

Omdat Koeman zowel de trainingen als de wedstrijd tegen Polen onvoldoende vond, verwacht Driessen dat de bondscoach zondag in Litouwen gaat schuiven. De meest logische wijziging volgens hem: Jurriën Timber in de basis, maar dan als centrale verdediger en niet op de positie van Denzel Dumfries. Timber zou in dat geval de plek innemen van Jan Paul van Hecke.

Mike Verweij sloot zich daar in de podcast bij aan. Hij wees op het duel Liverpool–Arsenal, waarin Timber Cody Gakpo zeventig minuten lang in bedwang hield. "Die agressiviteit kan Nederland goed gebruiken", zei Verweij. "Van Hecke heeft het degelijk gedaan, maar werd tegen Finland al in de rust gewisseld. Dat zegt ook iets over het vertrouwen van Koeman."

Nieuwe test tegen Litouwen

Het duel in Litouwen wordt zo een nieuwe test voor Oranje én voor Koeman zelf. Niet alleen om de punten te pakken in de kwalificatie, maar ook om te laten zien dat hij de regie in handen heeft. Na de regelblunder en de kritiek op zijn selectiebeleid kan de bondscoach zich weinig nieuwe missers permitteren.

