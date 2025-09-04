Feyenoorder Sem Steijn moet zijn debuut voor het Nederlands elftal even uitstellen. Bondscoach Ronald Koeman heeft de middenvelder niet opgenomen in de 23-koppige selectie van Oranje tegen Polen. Ook een andere middenvelder is er niet bij.

Steijn werd vorig seizoen topscorer van de Eredivisie met 24 doelpunten. Toch werd hij als speler van FC Twente niet opgeroepen voor Nederland. Dat veranderde toen hij deze zomer een transfer maakte naar Feyenoord. Daar is hij aanvoerder en heeft hij ook alweer twee goals gemaakt. Dus mocht Steijn zich deze week voor het eerst melden in Zeist. Daar vertelde hij tegenover Sportnieuws.nl over zijn eerste indrukken:

Op de tribune in eigen stadion

Donderdagavond zit hij op een voor hem onbekende plek in De Kuip, namelijk op de tribune. Bondscoach Koeman mag maar 23 spelers meenemen in de wedstrijdselectie, dus viel Steijn buiten de boot. Naast de Feyenoorder zit Juventus-middenvelder Teun Koopmeiners, ook hij is niet opgenomen. Zondag tegen Litouwen is de eerstvolgende kans voor Steijn om zijn debuut te maken.

Met Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders en Quinten Timber is de concurrentie op het middenveld moordend. En dan kunnen Justin Kluivert en Noa Lang ook nog als aanvallender middenvelder voetballen. Smaken genoeg dus voor Koeman deze interlandperiode.

Belangrijke duels

Nederland en Polen treffen elkaar om 20.45 uur in De Kuip. Zondag volgt voor Oranje in Kaunas de uitwedstrijd tegen Litouwen. Het Nederlands elftal is na twee duels nog zonder puntenverlies en zet met zeges op Polen en Litouwen een grote stap richting het WK van 2026, dat in de Verenigde Staten, Mexico en Canada plaatsvindt.

