Sem Steijn moest even geduld hebben, maar is dan ‘eindelijk’ opgeroepen voor Oranje. “Het was afwachten tot de kans kwam”, zegt hij tegenover Sportnieuws.nl. Dat moment is nu daar. “Ontzettend tof om te erbij te zijn. Het zijn topgasten.”

Wat hij normaal alleen op Instagram voorbij zag komen, daar was hij maandagmiddag ineens zelf onderdeel van: de bekende foto-scène bij aankomst van de internationals in Zeist. “Het is toch wel mooi dat je daar dan bij staat”, zegt kersvers international Sem Steijn in gesprek met deze site.

Eerste moment bij Oranje

Zoals het wel vaker in zijn carrière gebeurt, zijn er veel eerste keren voor Steijn deze week in Zeist. Ook in de jeugdteams maakte hij geen trainingsweken met het Nederlands elftal mee, dus is echt alles nieuw voor hem. “Ik kijk er naar uit om de rest van de week te trainen”, blikt hij vooruit. Hij stelde zich maandagmiddag voor aan de groep, waarvan hij vrijwel nog niemand kende, en kreeg zijn kleding. “Dan begint alles al snel eigenlijk”, gaf hij toe.

Two-touch

Het volgende dat op de planning stond, was een rustige training die werd afgesloten met een potje two-touch. Waar hij de kaas niet van zijn brood liet eten. Donyell Malen wilde hem een puntje tegen geven, maar hij wees de Aston Villa-aanvaller erop dat het zijn fout was. “Ik werd wel redelijk gespaard hoor”, lacht Steijn over het spelletje. “Dat is een mooie manier om een klik te vinden met iedereen. Het zijn goede gasten.”

Zo’n uitlooptraining, dat is natuurlijk niet waar Steijn voor naar Oranje is gekomen. Hij kijkt uit naar de wedstrijden, maar ook naar de andere trainingen die nog volgen. “Ik vind het mooi om het niveau mee te maken en om mezelf daarmee te meten”, vertelt hij. “Het wordt een leerzame week.”

Geduld hebben

Een week waar hij ook lange tijd naar uit keek. Al een hele tijd werd er om zijn naam geroepen bij Oranje, maar de uitnodiging bleef uit. Steijn zelf bleef er continu rustig onder, raakte niet teleurgesteld en wachtte rustig af. Met resultaat. “Het was wachten op het moment voor de kans. Die is er nu”, vertelt hij.

Het is een mooie mijlpaal voor Steijn die gevierd werd met de familie. “We spenderen altijd veel tijd met elkaar. Daar hebben we zeker een momentje voor gehad”, benoemt hij. “Ze komen vast ook die kant op”, lacht hij. Ook bij Feyenoord werd het nieuws met veel vreugde ontvangen. “Ik kreeg veel felicitaties en ze gunnen het mij enorm, dat vind ik mooi om te zien.”

'Alles in mij opnemen als een spons'

Quinten Timber, zijn teammaatje bij Feyenoord, is ook geselecteerd. “Dat is wel lekker, die kon me ook al wel het een en ander vertellen. Robin van Persie wenste mij vooral veel plezier en zei me dat ik ervan moest genieten.” Dat is Steijn ook zeker voornemens om te doen: “Ik ga alles in mij opnemen als een spons.”

In plaats van een korte vakantie in de zon, gaat hij zijn tijd indelen met een trip naar Litouwen, later deze week. “Haha, dat is wel even wat anders, ja. Maar dit is op een veel leukere manier naar het buitenland gaan.” En of hij gaat spelen? “Ik ga hier echt zonder verwachtingen heen. Ik wil vooral leren van de jongens, van het niveau en alles. Gewoon kijken hoe alles gaat.”