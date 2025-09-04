Nederland speelt vanavond tegen de - op papier - moeilijkste tegenstander van de WK-kwalificatie-poule: Polen. Alles is nieuw bij de tegenstander van vanavond na een stafwissel. Dat maakt hen onvoorspelbaar vindt Ronald Koeman. "Dus wij gaan maar van onszelf uit", zei hij eerder al. Dat is terecht. Nederland hoeft in deze poule niet naar de ander te kijken, ze moeten simpelweg winnen.

Ronald Koeman deelde met humor een sneertje uit richting zijn basiselftal om ze nog maar eens op scherp te zetten voor de belangrijkste wedstrijd tot nu toe. Op de persconferentie daags voor het treffen gaf hij met enig gevoel voor humor aan dat zijn team er nog niet klaar voor was. "De reserves hebben gewonnen. Dus we zijn er nog niet klaar voor. Maar we hebben nog een dag", zei hij met een knipoog.

Scherp stellen

Het toont de relaxte sfeer op de KNVB Campus. Tijjani Reijnders, sowieso één van de basisklanten aan de verkeerde kant van het trainingspartijtje dus, lachte mee. "Maar het wordt wel weer even op scherp gezet", vertelde hij. "Maar dat moet geen probleem zijn voor morgen. Dan staan we er gewoon", stelt hij de supporters gerust. En daarbij; zoals het eeuwenoude gezegde zegt: een slechte generale is een goede repetitie.

Maar ze zullen er ook moeten staan; deze week kan Oranje zich zo goed als zeker al kwalificeren voor het WK in Amerika, Mexico en Canada van aanstaande zomer. Dat Oranje zich gaat plaatsen, was al gauw de lijn der verwachting na de uitschakeling tegen Spanje in de Nations League. Daarom kwam Nederland in een gunstige groep.

Experimenteren

Het geeft reden voor Koeman om voorzichtig aan al wat nieuwe namen mee te nemen naar Oranje, al is niet de verwachting dat hij gaat spelen met bijvoorbeeld nieuweling Sem Steijn. Mogelijk staat er een debuut op de planning deze periode, maar dat zal niet tegen Polen zijn. Samen met Teun Koopmeiners valt Steijn buiten de selectie. Daar gaat Koeman toch voor het bekende. Er bestaat voor hem ook niet zoiets als vorm van de dag bij Oranje.

"Ik kijk niet echt naar vorm van de dag. Ik vind dat iedere selectiespeler in het Nederlands elftal die vorm moet hebben, ritme moet hebben om te spelen. De één heeft dat meer dan de ander, zeker in deze fase van het seizoen. We kijken wel naar de minuten, zeker ook richting de wedstrijd morgen, maar je hebt ook vastigheid nodig in het elftal en de hele groep."

Memphis of Wout?

Wat de spitspositie was Koeman duidelijk: daar gaat Memphis gewoon staan, viel op te maken uit zijn woorden. "Ik ken Wout goed, en Wout kent mij goed. Zijn rol is bekend", zegt hij veelzeggend. "Dat wil niet zeggen dat hij nooit kan starten, totaal niet, dat heeft hij vaker gedaan en bewezen. We maken keuzes voor wedstrijden, maar wel dat het niet iedere keer anders is. Dat is nooit goed voor een team."

Voor Koeman is het lastig te bepalen wat Polen gaat doen. Robert Lewandowski keerde terug bij de ploeg nadat er een nieuwe bondscoach aangesteld werd. Koeman zag het allemaal, nam het in zich op maar gaat vooral uit van Oranje zelf. "Het is moeilijk voor ons. Ze zijn geanalyseerd maar het is maar de vraag hoe ze spelen."

"Ze hebben jarenlang, ook tegen ons op het EK, met vijf verdedigers gespeeld. Maar de nieuwe coach heeft in het verleden 4-4-2 gespeeld. We nemen mee waar we tegenaan kunnen lopen, en dat zullen we trainen. Kort, dat wel. Want er is niet zoveel tijd", zei hij eerder daarover.