Na maanden van afwezigheid stond Alen Halilović zondag eindelijk weer op het veld. De middenvelder maakte zijn rentree voor Fortuna Sittard en liet direct zijn waarde zien. Tegen Go Ahead Eagles kwam de Kroaat in de slotfase in het veld en was hij in de allerlaatste seconden beslissend met een assist bij de gelijkmaker, waardoor Fortuna alsnog een punt overhield aan het duel.

Voor Halilović was het zijn eerste wedstrijd sinds april 2025. De 29-jarige Kroaat sprak na afloop van een zware periode, zowel sportief als privé. "Het gaat goed met me, ik ben heel erg blij", vertelde hij voor de camera van ESPN. "We hebben een belangrijk punt gewonnen in moeilijke omstandigheden. Het is een van de zwaarste periodes in mijn carrière en in mijn leven geweest."

Zware periode

De lange afwezigheid van de Kroaat had meerdere oorzaken. Halilović kampte met blessures, maar kreeg ook buiten het voetbal het nodige te verwerken. "Er zijn veel dingen gebeurd, ook in mijn persoonlijke leven", gaf hij toe. "Het is niet makkelijk geweest, maar ik heb de afgelopen maanden heel hard gewerkt om terug te komen."

Dat zijn rentree direct zo’n impact had, maakte het moment extra bijzonder. Na de gelijkmaker van Justin Hubner in blessuretijd sprong vrijwel de hele selectie van Fortuna Sittard op Halilović af. "Ik wil iedereen bedanken", aldus de creatieve linkspoot. "Ze helpen me allemaal binnen de club. Ze zijn blij voor me, maar het belangrijkste is dat we dit punt hebben gepakt."

'Ik hou van Fortuna'

Zoals vaker kwam ook zijn toekomst ter sprake. In eerdere seizoenen, toen Halilović bij Fortuna tot de bepalende spelers behoorde, laaiden in de transferperiode steevast geruchten op. De Kroaat bleef daar ook nu nuchter onder. "Elke winter komt die vraag weer", stelde hij. "Ik hou van Fortuna. Ik ben nu hier gefocust en je weet nooit wat de toekomst brengt."

Trainer Danny Buijs was zichtbaar tevreden met de rentree van zijn spelmaker. "Hij kan iets geniaals doen met een bal", zei de coach na het gewonnen punt in extremis. "Hij heeft goud in de voeten. Dat is een kwaliteit die ons vandaag een punt heeft opgeleverd."

PSV op bezoek

Na het zwaarbevochten punt in Deventer wacht Fortuna direct een nieuwe, flinke uitdaging. Voor eigen publiek ontvangt de ploeg van Buijs komend weekend koploper PSV, dat onder leiding staat van trainer Peter Bosz en hard op weg is naar de derde landstitel op rij.

