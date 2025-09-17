Feyenoord heeft in de Eredivisie afstand genomen van PSV en Ajax. De ploeg van Robin van Persie rekende woensdag in een inhaalduel met 2-0 af met angstgegner Fortuna Sittard en is daardoor na vijf duels nog altijd zonder puntenverlies.

Feyenoord was vooraf gewaarschuwd voor de ontmoeting met Fortuna, want de Limburgers waren de afgelopen jaren een ware angstgegner in De Kuip. De laatste drie seizoenen eindigde het duel in Rotterdam in een gelijkspel: 1-1, 0-0 en 1-1. Feyenoord had het zeker niet makkelijk met de ploeg van Danny Buijs, maar de koploper van de Eredivisie deze keer een zeperd te voorkomen.

Blunder helpt Feyenoord aan gewenste voorsprong

Van Persie wisselde zijn team ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen sc Heerenveen op vier plekken. Daarvan was één wissel noodzakelijk, want rechtsbuiten Anis Hadj Moussa was geschorst door zijn rode kaart tegen de Friezen. Hij werd vervangen door Jaden Slory, die normaal gesproken juist vanaf de linkerflank speelt. Verder verdwenen ook Givairo Read, Gijs Smal en Luciano Valente uit de basis. Zij werden vervangen door Bart Nieuwkoop, Jordan Bos en Oussama Targhalline.

Met dat omgegooide elftal had Feyenoord flink wat moeite om door de muur van Fortuna heen te spelen. De Limburgers hadden de zaken goed voor elkaar in het regenachtige Rotterdam, maar op slag van rust ging het plotseling helemaal fout. Jasper Dahlhaus speelde de bal zomaar in de voeten van Feyenoord-spits Ayase Ueda en de Japanner maakte oog in oog met doelman Mattijs Branderhorst geen fout: 1-0. Het was voor Ueda alweer zijn vijfde goal in vijf duels in de Eredivisie.

Opluchting bij Van Persie na 2-0

Feyenoord hoopte dat er daarna meer ruimte zou komen, maar Fortuna veranderde weinig aan het plan en hoopte via een uitbraak de gelijkmaker te vinden. De Rotterdammers wisten desondanks steeds makkelijker door de verdediging van de bezoekers en twintig minuten voor tijd was het eindelijk nog een keer raak. Quinten Timber vond met een diepe bal invaller Aymen Sliti en de 19-jarige aanvaller zorgde met een hard schot voor de 2-0. Het zorgde voor flink wat opluchting bij Van Persie aan de zijlijn.

Eerste kraker van het seizoen

De Rotterdammers hadden in het vervolg nog genoeg mogelijkheden om de fans voor een derde keer te laten juichen, maar de scherpte ontbrak en dus bleef het bij 2-0. Feyenoord verstevigt daarmee de koppositie in de Eredivisie. Het heeft na vijf duels vijftien punten en is daarmee de enige foutloze ploeg in de competitie. Nummer 2 PSV heeft twaalf punten en Ajax volgt met elf stuks.

Het is echter de grote vraag of Feyenoord ook na komend weekend nog zonder puntenverlies kan blijven. De koploper gaat op Super Sunday op bezoek bij nummer 4 AZ voor de eerste serieuze test van het seizoen. Op dezelfde dag treffen concurrenten PSV en Ajax elkaar in Eindhoven.

