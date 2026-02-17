Het nieuws van de zware knieblessure van Alex Zinchenko is hard aangekomen in de voetbalwereld. Niet alleen bij Ajax zijn ze ontdaan, ook in Oekraïne leeft iedereen met Zinchenko mee. Het was zijn missie om het WK te halen, maar hij zag die missie in duigen vallen. “Het is zo’n belangrijk persoon voor de ploeg, een ambassadeur voor Oekraïne”, vertelt Evgeniy Levchenko in gesprek met Sportnieuws.nl.

Oleksandr Zinchenko, die Alex genoemd wil worden, kwam deze winter vol verwachting naar Amsterdam. Bij Ajax waren ze blij zo’n ervaren kracht binnen te halen en hij liet gelijk zijn waarde zien. Zowel op als buiten het veld voelde hij zich direct thuis. Totdat het noodlot toesloeg tijdens zijn eerste basisplaats. Na twee minuten liep hij een zware blessure op, die zijn seizoen direct beëindigde. “Ik denk dat er geen woorden zijn om dit te beschrijven, dit is enorm pijnlijk voor hem”, vertelt Levchenko.

Plezier terugvinden

Levchenko, voorzitter van de spelersvakbond, heeft een goede band met landgenoot Zinchenko en leeft ontzettend met hem mee. “Hij is er kapot van. Hij kwam hier om het plezier in voetbal terug te vinden. Hij wilde Ajax helpen en voelde zich enorm welkom bij de club. Het is verschrikkelijk voor iedereen.”

Voor Ajax is het ook een ontzettende aderlating, ze konden zijn kwaliteiten goed gebruiken. Levchenko legt uit hoe sterk Zinchenko is als mens. “Een echte winnaar, dat is het eerste wat in mij opkomt. Hij is een sterk persoon die mensen met elkaar verbindt. Hij gaat voorop in de strijd en wil iedereen bij elkaar houden. Hij zou van geweldige waarde geweest zijn voor Ajax. Dat zag je ook al door de mooie woorden van onder andere Wim Kieft. Voor Ajax was dit echt een buitenkans.”

Schuldgevoel

Zinchenko deelde maandagavond een emotioneel bericht waarin hij zich richtte tot de fans van Ajax. Hij verontschuldigde zich en vertelde dat hij zich schuldig voelt tegenover de club waar hij zoveel voor had willen betekenen. “Dat hoeft natuurlijk niet. Het is voetbal en dan kan dit helaas gebeuren. Hij voelde zich zo verantwoordelijk. Hij wilde zo graag helpen en had een duidelijk beeld van wat hij wilde doen bij Ajax. Dan is zijn teleurstelling heel groot.”

'Zinchenko is een geweldige ambassadeur'

Maar niet alleen voor Ajax is zijn blessure een aderlating. Ook het Oekraïense team moet hem een lange tijd missen. Zij zijn verwikkeld in de strijd om plaatsing voor het WK, in maart zou hij meespelen in de play-offs. “Je merkt ook dat mensen in Oekraïne aangeslagen zijn, want hij is een heel belangrijke schakel”, legt Levchenko uit.

“Je ziet het aan hoe hij zich presenteert en hoe hij het veld oploopt. Ik heb hem als jonge speler bij PSV meegemaakt en toen zag ik al dat hij anders was dan de meeste Oekraïense spelers. Hij is heel communicatief, open en eerlijk. Hij zou nooit iemand wegsturen die vraagt om een handtekening bijvoorbeeld, hij neemt voor iedereen de tijd. Hij is daarom ook buiten het veld een belangrijk persoon in de voetballerij, hij is een geweldige ambassadeur van Oekraïne.”

