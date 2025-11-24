Ajax mag zich na een zware klap tegen Excelsior alweer opmaken voor het volgende karwei: Benfica komt in de Champions League op bezoek bij Ajax. Beide ploegen staan nog op 0 punten en kunnen een overwinning wel gebruiken. Ajax wellicht net iets harder dan Benfica, omdat het ook in de competitie niet goed gaat. Vanwege deze prestaties zet Grim de ploeg op scherp. "De concurrentie is groot, omdat we niet de wedstrijden winnen die we moeten winnen."

Niemand binnen de selectie is zijn plekje zeker. Dat is een beetje wat je kan proeven uit de woorden van Fred Grim op de persconferentie van Ajax richting het duel met Benfica. De trainer was de afgelopen weken behoorlijk trouw aan zijn ingezette weg vanaf het duel bij FC Utrecht, maar week daar toch wat vanaf nu richting Benfica.

Wijzigingen doorvoeren bij Ajax

Grim legt uit dat hij een keuze had gemaakt toen hij een paar dagen voor het duel met Utrecht voor de groep werd gezet. "Daarna heb ik de keuzes doorgezet die ik voor die wedstrijd maakte. Dat neemt niet weg dat ik ook niet naar andere spelers kijk en hoe de posities eventueel anders ingevuld kunnen worden."

Hoe groot de concurrentie bij Ajax is? "Ik denk heel groot, ook omdat gebleken is dat we niet de wedstrijden winnen die we moeten winnen." Dat hint er toch ook op dat Grim wat wijzigingen gaat doorvoeren. Het kan ook zomaar zijn dat wat talenten dan eindelijk de kans gaan krijgen bij Ajax. "We kijken er altijd naar of we talenten kunnen inpassen, dat past bij Ajax."

Remko Pasveer

Het zou ook passend zijn voor Grim om wisselingen door te voeren na het verlies tegen Excelsior. Dat lijkt de trainer nu zelf ook in te zien. Geen enkele positie is wat hem betreft veilig. Ook niet die van de keeper. "Uiteindelijk kunnen we op dit moment altijd andere spelers laten spelen, dat geldt ook voor een keeper. Ik heb geen duidelijke eerste of tweede keus, dat lijkt me niet."

Ajax speelt dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA om 18.45 uur tegen Benfica. Beide ploegen hebben nog 0 punten in de Champions League.

