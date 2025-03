Oranje-speler mag na sterke interlandperiode ook nog eens hopen op prijs in Premier League

Jan-Paul van Hecke kan een topmaand op een prachtige manier aftoppen. De Nederlandse verdediger is samen met vijf andere spelers genomineerd om speler van de maand maart te worden in de Premier League.

De verdediger van Brighton & Hove Albion speelde in maart drie wedstrijden namens zijn club. Er werd gewonnen van Newcastle United in de FA Cup en in de competitie van Fulham, terwijl er gelijk gespeeld werd tegen Manchester City. In het duel met Fulham kwam Van Hecke tot scoren. Voor de 24-jarige mandekker uit Zeeland was het zijn eerste doelpunt van het huidige seizoen.

Na de drie wedstrijden voor Brighton vloog Van Hecke naar Nederland voor de interlandperiode met Oranje. Tijdens allebei de duels met Spanje stond de verdediger in het centrum naast Virgil van Dijk. Van Hecke speelde in allebei de duels een sterke po bij afwezigheid van zijn concurrent Stefan de Vrij.

The time has come to vote for March's @EASPORTSFC Player of the month! 🗳️



Choose your winner ⬇️ — Premier League (@premierleague) March 27, 2025

Concurrentie

De concurrentie voor de award van speler van de maand maart is echter niet mals. Naast Van Hecke zijn ook Nikola Milenkovic, Anthony Elanga (allebei Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Bruno Fernandes (Manchester United) en Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers).

Nederlanders

Mocht Van Hecke de prijs binnenhalen, dan is hij niet de eerste Nederlander die de award dit seizoen in ontvangst mag nemen. In de maand januari was die eer toebedeeld aan Justin Kluivert van Bournemouth. Mohamed Salah won de prijs dit seizoen al twee keer (in de maand november en februari). Ook Erling Haaland (Manchester City), Alexander Isak (Newcastle United), Chris Wood (Nottingham Forest) en Cole Palmer (Chelsea) wonnen de award dit jaar.

