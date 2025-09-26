Het ging een stuk moeilijker dan gedacht, maar FC Barcelona blijft ongeslagen in de Spaanse competitie La Liga. De Catalanen wonnen bij laagvlieger Real Oviedo dankzij een ijzersterke invalbeurt van Frenkie de Jong. Daardoor bleek een enorme blunder niet fataal voor Barça.

De Jong begon net als Robert Lewandowski op de bank en zag tot zijn afgrijzen hoe het helemaal mis leek te gaan in de eerste helft. Dat kon doelman Joan Garcia zich aanrekenen. De keeper kwam enorm ver uit zijn doel en verspeelde daar onnodige de bal. Alberto Reina profiteerde daar optimaal van en scoorde van grote afstand.

Trainer Hansi Flick greep in de rust in en bracht De Jong binnen de lijnen voor Marc Casado. Vanaf dat moment ging het beter lopen bij de Catalanen, die pas één keer punten hebben verspeeld in de competitie. Erik Garcia tikte in de 56ste minuut van heel dichtbij de gelijkmaker binnen. Niet veel later was het opnieuw raak, met een hoofdrol voor De Jong.

Fraaie assist Frenkie de Jong

Met een prachtige voorzet stelde de Nederlander mede-invaller Lewandowski in staat om al koppend de 1-2 te maken. In de absolute slotfase maakte Ronald Araujo aan alle onzekerheid een eind.

Druk programma

Veel tijd om te rusten is er niet. Komende zondag speelt Barcelona alweer tegen Real Sociedad. Enkele dagen daarna wacht de Champions League-clash met Paris Saint-Germain. Het eerste duel in het miljardenbal werd vorige week gewonnen van Newcastle United (1-2).

