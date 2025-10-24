Een derde doelman met een prijzenkast waar menig topvoetballer jaloers op zou zijn én een banksaldo dat minstens zo indrukwekkend is. Scott Carson stopt met voetballen, nadat zijn contract bij Manchester City deze zomer afliep. Daarmee komt er een einde aan een van de meest opmerkelijke carrières in het moderne voetbal.

Carson werd in zes seizoenen bij City een cultfiguur, niet vanwege zijn reddingen, maar juist door het ontbreken daarvan. Hij speelde in totaal slechts twee officiële wedstrijden, goed voor 117 minuten. Toch mocht hij zich meerdere keren kampioen van Engeland noemen én een Champions League-winnaar. De inmiddels 40-jarige doelman was door zijn humor en ervaring razend populair binnen de selectie.

3,2 miljoen euro per redding

De Britse krant The Sun rekende het uit: Carson verdiende naar schatting 4,6 miljoen euro per wedstrijd die hij voor City speelde. Omgerekend komt dat neer op 3,2 miljoen euro per redding en ruim 400.000 euro per balcontact. Een absurd bedrag, zelfs naar knotsgekke Premier League-maatstaven.

Toch was Carson binnen de club allesbehalve overbodig. Spelers en staf prezen zijn humor, ervaring en positieve invloed. Hij gold als mentor voor de jongere keepers en stond bekend als een van de meest geliefde gezichten in de kleedkamer. Pep Guardiola verlengde zijn contract meermaals, ondanks het gebrek aan speeltijd.

Einde van een lange loopbaan

Aanvankelijk werd Scott Carson twee seizoenen gehuurd van Derby County, waarna Manchester City hem definitief overnam. Zijn debuut volgde pas in 2021, in de Premier League-wedstrijd tegen Newcastle United, en zijn laatste optreden was als invaller in de Champions League tegen Sporting Lissabon in 2022.

Hoewel hij zelden in actie kwam, groeide de ervaren doelman uit tot een gerespecteerd figuur in het Engelse voetbal. Hij keepte vier interlands voor Engeland en droeg eerder de shirts van Aston Villa, West Brom, Wigan, Charlton, Sheffield Wednesday en Leeds United.

