FC Barcelona en Villarreal waren van plan om hun wedstrijd in de Spaanse competitie in het buitenland te spelen. La Liga, de organisator van de Spaanse topcompetitie, zette uiteindelijk toch een streep door het plan. De zaak leek gedaan. Maar La Liga laat het er niet bij zitten.

Het besluit om de Spaanse competitiewedstrijd in Miami (Florida, Verenigde Staten) te spelen, stuitte op bijzonder veel weerstand. Ook Barcelona-speler Frenkie de Jong krabde even achter zijn oren.

Een extra vliegreis is verre van ideaal in een toch al overvolle agenda. Ook is het gek dat Barcelona een wedstrijd die op papier geldt als uitwedstrijd, op neutral terrein zou spelen. Het riekt naar competitievervalsing.

Te kort dag

La Liga deed net alsof de negativiteit rondom de partij geen rol speelde bij het terugtrekken van het plan. La Liga heeft namelijk bekendgemaakt dat het te kort dag is om de wedstrijd daar te organiseren. Villarreal - FC Barcelona staat eind december van dit jaar gepland.

Organisator Relevent meldt: "Gezien de huidige onzekerheid in Spanje is er niet genoeg tijd om een ​​evenement van deze omvang goed te organiseren. Het zou daarnaast onverantwoord zijn om kaartverkoop te starten zonder dat de wedstrijd bevestigd is."

Protest

Eerder in oktober voerden diverse clubs een protest uit tegen de geplande buitenlandse match. Ze stonden na aftrap van een competitiewedstrijd een paar seconden stil. De tv-regisseurs van La Liga besloten om dat niet uit te zenden; in plaats daarvan werden bijvoorbeeld beelden vertoond van het stadion en de directe omgeving daarvan.

Rechtszaak

La Liga vindt die protesten veel te ver gaan. Volgens Goal.com begint La Liga een rechtszaak tegen de Spaanse spelersvakbond. La Liga noemt het "een illegaal potest". De vakbond en La Liga hebben een gesprek met elkaar gehad, maar ze kwamen niet dichterbij elkaar.

David Aganzo, president van de spelersvakbond, vindt de actie helemaal niet illegaal. Hij noemt het "een gebaar dat een gebrek aan transparantie blootlegt. Gelukkig heeft nu gezond verstand gezegevierd. Wij bekommeren ons om de arbeidsrechten van spelers. Wij komen op voor hun rechten."

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.