Gastland Verenigde Staten met twee PSV'ers al in groepsfase uitgeschakeld op Copa América

Roemenië - Nederland is vanavond (18.00 uur) de wedstrijd in de achtste finales van het EK voetbal waar iedereen naar uitkijkt. Kan Oranje een plek in de kwartfinale pakken? Of is de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog altijd niet hersteld van de klap tegen Oostenrijk? De straten van München kleuren langzaamaan weer oranje. Volg alles rondom Roemenië - Nederland via dit artikel.