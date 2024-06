Monsterscore Uruguay op Copa América, blamage voor PSV'ers met Verenigde Staten

Terwijl het EK even van wat rustdagen geniet, gaat het voetbalgeweld op de Copa América gewoon door. Afgelopen nacht haalde Uruguay uit tegen Bolivia (5-0), terwijl de Verenigde Staten in dezelfde poule verloren van Panama.

In het MetLife Stadium in New Jersey zorgde Uruguay voor een monsterscore met vijf verschillende doelpuntenmakers. Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Federico Valverde en Rodrigo Bentancur kwamen tot scoren voor de Uruguayanen, die het toernooi waren begonnen met een 3-1-overwinning op Panama. Liverpool-speler Núñez scoorde in zijn zevende interland op een rij. Vlak voor tijd werd hij vervangen door Luis Suárez.

Blamage VS

Gastland Verenigde Staten ging gigantisch hard op de bek tegen Panama, dat in de eerste wedstrijd met 3-1 verloor van Uruguay. Twee jaar voor de start van het WK in eigen land verloor de VS met 2-1 van Panama. De schuldige daarvoor is Timothy Weah, die al vroeg rood kreeg. Desondanks kwam het gastland wel voor via een goal van Folarin Balogun.

Door treffers van Cesar Blackman en José Fajardo won Panama alsnog verrassend en dreigt uitschakeling voor de VS. In de nacht van maandag op dinsdag zijn de Amerikanen de laatste tegenstander van Uruguay in de groep. Panama speelt tegen het al uitgeschakelde Bolivia.