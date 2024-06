Brazilië revancheert zich aan de hand van excellerende Vinicius voor slechte start Copa América

Favoriet Brazilië heeft dan eindelijk drie punten beet op de Copa América. De 'Goddelijke Kanaries' begonnen het toernooi in de Verenigde Staten met een teleurstellend gelijkspel (0-0) tegen Costa Rica, maar herpakten zich tegen Paraguay: 4-1. Vinicius Júnior werd de grote man.

Vinicius toonde zich regelmatig gevaarlijk en opende uiteindelijk in de 35e minuut de score op aangeven van Lucas Paquetá van West Ham United, die even daarvoor een strafschop had gemist. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Vinicius ook al de 3-0, nadat oud-PSV'er Savio tussendoor al voor de tweede Braziliaanse treffer in het Amerikaanse Nevada had getekend.

Paraguay deed drie minuten na rust wat terug via een afstandsschot van Omar Alderete. In de 65e minuut bepaalde Paquetá de eindstand door alsnog een strafschop te benutten.

Op naar knock-outfase?

Colombia leidt de groep met 6 punten, gevolgd door Brazilië (4), Costa Rica (1) en het al uitgeschakelde en puntloze Paraguay. De beste twee landen gaan door. De laatste speelronde is op 3 juli. Dan speelt Brazilië tegen het al geplaatste Colombia.