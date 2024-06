PSV verrast en houdt geblesseerde Sergino Dest toch langer in Eindhoven

PSV heeft zich versterkt met Sergino Dest. De Amerikaan speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis bij de Eindhovenaren, maar blijft ook na de zomer bij de landskampioen. Overigens zal het nog lang duren voordat PSV daadwerkelijk weer plezier aan de verdediger kan beleven.

Dest raakte vlak voor het einde van het seizoen namelijk ernstig geblesseerd en scheurde zijn kruisband af op een training. Hij moet nog maandenlang revalideren, maar dat is voor PSV geen belemmering om geld voor Dest neer te leggen. Hij tekent een contract tot en met de zomer van 2028.

Nog maanden niet inzetbaar

PSV laat weten dat het nog maanden kan duren voordat Dest weer mee kan doen met de groepstrainingen. Het is volgens Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart dan ook een unieke situatie. "Maar Sergino heeft ons afgelopen seizoen dusdanig overtuigd dat we de kans om hem definitief over te nemen absoluut niet wilden laten liggen. Hij heeft zoveel kwaliteiten."

De Amerikaan komt over van FC Barcelona, waar hij geen uitzicht had op een basisplaats. Hij brak op jonge leeftijd door bij Ajax en verdiende in Amsterdam een transfer naar FC Barcelona. Eerder leek het er op dat Dest niet definitief naar PSV zou komen, toen duidelijk werd dat PSV de koopoptie in zijn huurcontract niet zou lichten. Uiteindelijk komt het toch van een transfer naar PSV.