Gedegradeerde ex-Ajacied keert terug naar de Eredivisie: 'Mooie club en mooie kans'

FC Utrecht kende een fraai seizoen. De Domstedelingen eindigden op een knappe vierde plaats in de Eredivisie, wat ze een ticket voor de groepsfase van de Europa League heeft opgeleverd. De club is daarom druk bezig om een sterke selectie neer te zetten voor komend seizoen. Inmiddels is de derde versterking binnengehaald.

Op donderdagochtend plaatste FC Utrecht een filmpje op de socials. 'Nieuwe versterking', zo stond er in het bijschrift. In de video zien we hoe een potlood wordt geslepen, om er vervolgens een handtekening mee te zetten. Daarna wordt de speler onthuld. Het gaat om Dani de Wit, die overkomt van het Duitse VfL Bochum. De middenvelder tekent een contract tot 2028.

Blij

De club is blij met deze transfer, omdat ze een speler met ervaring binnenhalen. "Honderddertig Eredivisieduels, een kampioenschap, een KNVB Beker én ervaring in Europa. We kunnen gerust stellen dat er met Dani de Wit ervaring naar Stadion Galgenwaard komt. Pas 27 jaar maar iemand die weet wat het is om te spelen in volle stadions, successen te vieren én resultaten in Europa te boeken", zo staat in een persbericht op de clubwebsite.

Ook de speler zelf is blij met de overstap naar de Domstad. "Een mooie club en een mooie kans", zo dacht De Wit. "Na de gesprekken met zowel Jordy Zuidam als Ron Jans was ik eigenlijk nog veel enthousiaster, en hebben we het gelukkig snel rond kunnen krijgen."

Dani de Wit

De Wit kwam maakte in 2017 zijn debuut in het betaald voetbal voor Jong Ajax. Ongeveer een jaar later mocht hij ook voor Ajax 1 uitkomen. In 2019 vertrok de middenvelder naar AZ, waar hij vijf jaar speelde. Afgelopen seizoen was De Wit actief in de Bundesliga voor VfL Bochum, maar met zijn ploeg werd hij roemloos laatste.

Selectie voor komend seizoen

FC Utrecht is inmiddels al druk bezig met de selectie voor komend seizoen. Iets wat geen overbodige luxe is, want ze gaan voor het eerst in jaren weer uitkomen in Europa. Daarvoor is een sterk team nodig. Daarom heeft de club deze week al drie spelers binnengehaald.

Zo presenteerde de club eerder deze week al Mike Eerdhuijzen, een centrale verdediger die overkomt van Sparta Rotterdam. Hij heeft een contract tot 2029 getekend.

Naast Eerdhuijzen en De Wit heeft FC Utrecht ook de Ghanese aanvaller Nana Gyamfi-Amoah (17) gehaald. Hij is een talentvolle aanvaller die overkomt van Accra Shooting Stars FC uit Ghana. Zodra hij 18 jaar oud is en een verblijfsvergunning heeft, zal hij aansluiten bij de Utrechtse FC.

