Geen plekje in EK-selectie: 'Vriendin van doelman Kevin Trapp zou voor dramatische vorm zorgen'

Kevin Trapp zit niet bij de selectie van Duitsland voor het EK 2024. De doelman van Eintracht Frankfurt heeft niet de beste vorm van zijn carrière te pakken en zijn club zou denken dat het iets te maken heeft met zijn verloofde Izabel Goulart. Het supermodel zou zijn gedachten doen afdwalen van voetballen.

Doelman Trapp, voormalig doelman van Paris Sain-Germain en momenteel de laatste stop voor het doel bij Eintracht Frankfurt, moet helaas het EK 2024 vanaf de tribune bekijken en zal niet voor de nationale ploeg in actie komen. Zijn huidige vorm roept vragen op en zijn club denkt dat het te maken heeft met zijn supermodel verloofde Izabel Goulart, aldus de Duitse krant Bild.

Trapp zou zo gezegd op de trainingen niet meer voor elke bal willen duiken die van dichtbij wordt ingeschoten. Zijn verloofde Goulart zou een negatief effect op zijn carrière hebben en ervoor zorgen dat de doelman zich druk moet maken om dingen, zoals hoe hij een auto uit moet stappen zodat het gelukkige koppel goed op de foto staat.

Seksleven

Het seksleven van Kevin Trapp en supermodel Izabel Goulart komt vaker ter sprake. Volgens The Sun doen de twee geen oog dicht als Trapp gewonnen heeft, maar gebeurt er niks als Eintracht Frankfurt verloren heeft.

Het Victoria Secret-model heeft zelf een aardige achterban met 4,4 miljoen volgers op Instagram, en zij is geregeld te zien in de mooiste outfits op de rode loper.

Trapp op het middenveld

Eintracht Frankfurt speelde afgelopen woensdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen de lokale amateurploeg van VfL Germania 1894. In de tweede helft werd Trapp ingebracht, maar dit keer niet met nummer 1 maar met nummer 10. De doelman mocht het even proberen in het veld, en met groot succes. Na nog geen vijf minuten prikte de Duitse doelman er eentje in het net, en even later schoot hij er nog een in.

Een echt spannende wedstrijd was het niet, want het werd uiteindelijk 13-1 voor Eintracht Frankfurt. De nummer 6 van de Bundesliga was duidelijk veel te sterk voor de amateurclub, zelfs met een doelman in de spits.