Donny van de Beek mist sfeer van 'legendarisch' Ajax: 'Ooit kom ik terug'

Donny van de Beek heeft zich in een interview met Ajax uitgesproken over zijn oude club. Hij spreekt nog veel van zijn oud-ploeggenoten en mist vooral de sfeer van Amsterdam.

Met welke oud-Ajacieden Van de Beek nog steeds spreekt? "Moet ik die echt allemaal opnoemen? Klaas Jan Huntelaar, Matthijs de Ligt, Dusan Tadic, Frenkie de Jong af en toe, Daley Blind, veel jongens eigenlijk", lacht hij. Dat hij zo'n goede band had met zijn teamgenoten zal vast een reden zijn dat de Nederlander zijn tijd bij Ajax mist.

Wat hij het meest mist is de sfeer. Als hij Ajax in een woord moet omschrijven is dat als 'legendarisch'. Zijn favoriete Ajacied aller tijden is dan ook een legendarische voetballer. "Johan Cruijff", antwoordt Van de Beek op die vraag.

Terugkeer naar Ajax

De middenvelder van Eintracht Frankfurt geeft ook aan ooit terug te zullen keren naar Amsterdam. Maar als het aan zijn zaakwaarnemer ligt zal dat nog niet in de nabije toekomst zijn. De inmiddels 27-jarige Van de Beek staat nog onder contract bij Manchester United en zou dus terug moeten keren naar Engeland. Als het aan zaakwaarnemer Guido Albers ligt, is dat maar zeer tijdelijk. "Ik zou het liefst een club in Spanje of Italië voor hem vinden", zei hij eerder.

"Het gaat om voetbal. Donny moet terug naar de basis. De Premier League is nu geen goede keuze voor hem. Hij moet naar een club die goed voetbal speelt." En Ajax wordt het dus niet, bevestigde hij.

Ajax-supporters laten in de reacties van het interview met Van de Beek merken dat zij de speler graag terug zouden zien keren. "Kom naar huis, Donny", schrijven ze massaal.

Succesjaar

Van de Beek speelde van 2015 tot 2020 voor het eerste van Ajax, nadat hij al sinds zijn negende bij de jeugd werd opgeleid. In 2019 beleefde hij een succesjaar met de club. Dat is dan ook de beste herinnering van de 27-jarige middenvelder, zo vertelt hij. Ajax bereikte de kwartfinale van de Champions League, won de KNVB beker en behaalde de 34e landstitel. Die droeg Van de Beek op aan zijn goede vriend Abdelhak Nouri, die met nummer 34 speelde. Samen speelden ze bij de jeugd van Ajax.