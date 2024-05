'Gigantische leegloop dreigt bij Vitesse: bijna alle spelers dienen transferverzoek in'

Vitesse lijkt op zoek te moeten gaan naar een bijna compleet nieuwe selectie, als de Arnhemmers door kunnen als profclub. Achter de schermen is de leiding druk bezig met het reddingsplan, maar inmiddels hebben bijna alle spelers aangegeven dat ze weg willen uit de Gelredome.

Volgens De Gelderlander hebben weinig spelers trek om met de Arnhemmers de Keuken Kampioen Divisie in te gaan. De scouting gaf eerder al aan dat er flink wat nieuwe spelers gehaald moeten worden, maar het lijkt nu om bijna een complete selectie te gaan. Eerder gaf John van den Brom wel te kennen dat hij Vitesse wil helpen. De clubman is vanaf komend seizoen trainer bij de Arnhemmers en moet dus een lastige puzzel gaan leggen om een selectie bij elkaar te krijgen. Dit alles kan enkel gebeuren als Vitesse de proflicentie weet te behouden en het reddingsplan van de club dus slaagt.

Transferverzoeken

Inmiddels zouden dus bijna alle spelersmakelaars die verbonden zijn aan spelers van Vitesse een transferverzoek in hebben gediend voor hun cliënt. Van spelers als Eloy Room, Carlens Arcus, Mica Pinto, Dominik Oroz, Melle Meulensteen, Mathijs Tielemans en Amine Boutrah is het bekend dat ze Vitesse achter zich willen laten. "Ze willen niet de eerste divisie in, zo is me gemeld. Er zal voor hen dus beweging op de transfermarkt moeten komen", reageert Van den Brom koeltjes op de situatie in Arnhem. De coach zal zich samen met scout Theo Janssen en interim-directeur Edwin Reijntjes focussen op het samenstellen van de nieuwe selectie.

Reddingsplan

Volgens Van den Brom is er genoeg interesse van spelers om voor Vitesse uit te komen, maar kunnen er op dit moment nog geen deals gesloten worden. Dat ligt dan weer aan de onzekerheid over het voortbestaan van de club. Vitesse is nog altijd bezig met een reddingsplan om de proflicentie behouden. De laatste berichten hierover zijn gunstig want de club heeft toestemming gekregen om zich los te rukken van de Russische oud-eigenaren en het verzoek tot uitstel is goedgekeurd. De Arnhemmers krijgen tot 15 juni de kans om een plan te presenteren, waardoor er 18,9 miljoen euro schuld afgelost kan worden.

Vertrekkende spelers

Sowieso zullen de spelers die Vitesse op huurbasis hebben versterkt de club weer verlaten. Hierbij gaat het om een fors aantal jongens. Kacper Kozlowski en Adrian Mazilu (beiden Brighton), Fodé Fofana (PSV), Paxten Aaronson (Eintracht Frankfurt), Anis Hadj Moussa (was Patro Eisden, wordt Feyenoord), Ramon Hendriks (Feyenoord), Mexx Meerdink (AZ) en Joel Voelkerling Persson (US Lecce) vertrekken bij Vitesse.