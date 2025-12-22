De Afrika Cup is officieel van start gegaan voor Marokko. Er werd met 2-0 gewonnen van de Comoren, maar dat is slechts het begin. De verwachtingen rondom de Atlasleeuwen zijn zelden zo hoog geweest. Na de halve finale op het WK 2022 worden ze door velen gezien als dé topfavoriet. Ali Boussaboun en Karim El Ahmadi laten zich tegen Sportnieuws.nl uit over de kansen van hun land. "Er zijn geen excuses meer."

Boussaboun, geboren in Marokko en opgegroeid in Nederland, schetst de intense voetbalbeleving. "Als je denkt dat ze in Nederland van voetbal houden, dan zou je daar een kijkje moeten nemen. De beleving bij een doorsnee wedstrijd van Oranje op het WK is zoals het gaat tijdens een vriendschappelijke pot van Marokko. Het is zo'n voetbalgek land. Je kunt het een beetje vergelijken met Zuid-Amerika, dat is gekkenhuis", stelt de oud-profvoetballer.

Immens veel respect als voetballer

El Ahmadi speelde liefst dertien jaar voor de nationale ploeg. "Spelen voor Marokko is speciaal. Als je goed presteert met je land of bij je club, dan merk je dat je intens veel respect krijgt als je weer teruggaat naar Marokko. Je wordt dan écht op handen gedragen", zegt de oud-middenvelder, die vooral teleurstellingen meemaakte in de nationale ploeg. "Ik was daarom wel héél blij dat ik het WK 2018 nog heb meegemaakt. We plaatsten ons voor het eerst in twintig jaar, dat ga je nooit meer vergeten. Sindsdien is Marokko alleen nog maar meer op de kaart gekomen."

Veranderde omstandigheden

Waar de omstandigheden in zijn tijd nog weleens ingewikkeld konden zijn, is dat tegenwoordig totaal anders. HIj herinnert zich nog een toernooi in Gabon. "Dan dacht je vaak: waar ben ik nu weer terechtgekomen? Je maakte je alleen maar druk over randzaken, dat is nu helemaal verleden tijd. De faciliteiten zijn, vooral in Marokko, geweldig voor elkaar. Je hoeft je nergens meer druk om te maken en hebt écht geen excuses meer."

Precies die professionele infrastructuur verklaart volgens El Ahmadi waarom steeds meer jonge talenten met een Marokkaanse achtergrond voor het nationale team kiezen. "Natuurlijk moet je kiezen met je hart, maar het is nu ook gewoon héél interessant voor spelers op jonge leeftijd omdat alle omstandigheden goed zijn geregeld. Sinds het WK 2022, toen we de halve finale haalden, is het een no-brainer om voor Marokko te kiezen."

Favoriet voor de titel?

Toch blijft de vraag hangen: kan Marokko de immense verwachtingen waarmaken? Het land won de Africa Cup slechts één keer, bijna een halve eeuw geleden. El Ahmadi ziet dat als zowel extra druk als motivatie. "Ik vind eigenlijk dat alle grote landen op de Afrika Cup de favoriet zijn, juist omdat alle faciliteiten in Marokko zó goed zijn. Op een goed veld onderscheiden kwaliteitsspelers zich, dus dat is een voordeel voor landen met grote spelers. Alleen, Marokko speelt natuurlijk wel in eigen huis en ze hebben een fantastische kwalificatie achter de rug."

Het verlangen naar een nieuwe titel is overal voelbaar, zegt hij. "Het is zó lang geleden, daar snakt heel Marokko naar. Het is toch gek dat we met zoveel goede spelers bijna nooit een Afrika Cup winnen?" vraagt El Ahmadi zich af. "Dat zorgt natuurlijk wel voor extra druk, maar dat kan juist ook positief uitpakken. Ik geloof heel erg dat het publiek Marokko juist vooruit gaat duwen."

Boussaboun is stelliger in zijn voorspelling. Volgens hem kan de favorietenrol niet worden ontkend. "Natuurlijk", stelt de oud-spits van onder meer NAC Breda en FC Groningen resoluut. "Ze hebben een fantastische selectie en de faciliteiten in de stadions zijn geweldig, dus er zijn geen excuses. We móéten het doen. De enige kanttekening is de druk. Ik hoop dat ze het kunnen gebruiken als brandstof", besluit Boussaboun.

Afrika Cup voor Marokko

Marokko heeft de openingswedstrijd van de Afrika Cup achter de rug tegen de Comoren. Die ontmoeting eindigde in 2-0. Vrijdag staat het duel met Mali op het programma en de groepsfase wordt volgende week maandag afgesloten met de wedstrijd tegen Zambia.